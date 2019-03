Uzavření vimperských mateřských škol na čtyři prázdninové týdny rozvířilo v uplynulém týdnu diskuzi mezi vimperskými maminkami. První informace zněla, že jedna školka zavře úplně a druhá vezme děti jen ve výjimečných případech.

JEN VÝJIMEČNĚ

Pracující maminky měly strach, že dítě nevezmou. Ve vimperském zpravodaji se totiž jasně dočetly, že: „V ojedinělých případech, které posoudí ředitelka příslušné MŠ, mohou rodiče, pro něž by uzavření MŠ představovalo neřešitelný problém, umístit své dítě do druhé MŠ, než kterou běžně navštěvuje.“

Vimperské maminky se začaly logicky ptát, jakým způsobem budou ředitelky mateřských škol posuzovat, které dítě přijmou. „Osobně nechápu, co je ojedinělý případ, posouzení, neřešitelný problém. Ano, pro spoustu rodičů je to neřešitelný problém,“ vyslovila nahlas otázky Iveta Preslová, maminka pětileté holčičky.

Nejen podle ní každý rodič nemá každý možnost vzít si dovolenou tak, jak si sám určí a už vůbec ne 4 týdny v kuse. „Do toho ještě musí řešit několik dní či týdnů v roce, na které si musí šetřit dovolenou, například na Vánoce. Pro děti školou povinné je možnost řešit příměstskými tábory, týdenními tábory, ale tam vám školkové dítko nevezmou. A to nemluvím o financích. Tábory nebývají levnou záležitostí. Sama budu patřit mezi ty, které budou žádat o přijetí do druhé školky,“ uvedla na začátku týdne Iveta Preslová k vyjádření ve Vimperských novinách.

KAPACITA STAČÍ

Na sociálních sítích navíc proběhla informace, že rodiče by se měli na dovolené vystřídat a dítěti tak zajistit program. S tím se neztotožnil místostarosta Zdeněk Kuncl, podle jehož vyjádření by dovolenou měla rodina trávit společně.

Jaroslava Martanová, starostka Vimperka, proto v uplynulém týdnu vyvolala jednání jak s maminkami, tak i ředitelkami škol, uvedla, že kapacita školek je na letní provoz dostatečná. „Samozřejmě, je třeba zvážit, zda děti maminek na mateřské dovolené nebo v evidenci úřadu práce musí v létě, v době uzavření své mateřské školy, navštěvovat jinou školku ,“ uvedla.

Ředitelky školek Zdeňka Gálová a Irena Helmová se odmítly vyjádřit jinou formou, než písemně. Na otázku, jak budu jednotlivé žádosti posuzovat, uvedly: „Na prázdninový provoz jsou přihlášeny děti, jejichž rodiče pracují a nemohou být doma či nemají jiné možnosti. Děti jsou přijímány do výše kapacity školy a do současné doby nikdy v prázdninovém provozu nebyly kapacity škol plně využity.“

ROZHODNUTÍ V KVĚTNU

Starostka Jaroslava Martanová řekla, že rodiče nebudou mít problém. „S maminkami jsem se na schůzce dohodla, že pokud problém nastane, mají mi volat,“ ujistila. To potvrdila i Iveta Preslová, maminka, která má své dítě v jedné z mateřských škol a která se jednání s Jaroslavou Martanovou účastnila.

O tom, zda dítě může do školky v létě chodit, se maminky dozvědí podle vyjádření ředitelek do konce května. „Přijetí do jiné mateřské školy o letních prázdninách, byť se jedná třeba jen o jeden týden, podléhá správnímu řízení podle zákona. Ředitelka školy má povinnost oznámit informace o přerušení provozu příslušné školy nejméně dva měsíce předem. Informace o prázdninovém provozu mateřských škol v našem městě byla zveřejněna v březnu. Rozhodnutí o tom, že dítě bude chodit o prázdninách do jiné mateřské školy, budou vědět rodiče do konce května,“ upřesnily ve svém společném vyjádření.

NUTNÉ OPRAVY

O délce uzavření mateřských škol bylo podle slov ředitelek rozhodnuto na základě zkušeností z předcházejících let a také z důvodu sanitárních a údržbových prací, jako je malování a opravy. „Dále se také jedná o ekonomiku a efektivnost provozu a potřeby čerpání řádné dovolené zaměstnanců školy. Podle zákona čerpají dovolenou zaměstnanci školy především v době prázdnin, tak jak je to obvyklé i v jiných institucích či organizacích.“

Na rozdíl od prachatické Mateřské školy má každá z mateřských škol ve Vimperku vlastní právní subjektivitu. Zaměstnanci jedné školy nemohou proto pracovat pro jiného zaměstnavatele. Uzavření škol o letních prázdninách je mimo jiné z důvodu čerpání dovolené. „Každá mateřská škola má také svůj rozpočet na mzdové náklady, které hradí stát, a žádná ze škol nemá mzdové prostředky nazbyt, aby mohla přijímat další pracovní sílu na výpomoc,“ doplnily ředitelky školek.