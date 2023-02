A ti, kdo by chtěli vidět masopustní průvod na Prachaticku, mohou vyrazit o tomto víkendu například do Osek u Prachatice (od 9 hodin), Ktiše (8.30), Borových Lad (13.30), Boubské a Bořanovic u Vimperka (9), Vacova (13), Chluman (10.30) a Chrobol (8.30) nebo na Masopustní zábavu do Stachů (19), či o týden později 25. února do Lažišť (od 12 hodin průvod, od 20 hodin maškarní ples) nebo Zbytin (průvod od 10, zábava hned poté).

Tradici masopustní veselice v úterý před Škaredou středou léta dodržují v Žernovicích. Bakus ŽernoviceZdroj: Deník/Jana VandlíčkováLetos masopustní zábavu odstartují už v neděli 19. února lidovou masopustní veselohrou s hudebním doprovodem. Ta se jmenuje Pochovávání Bakuse aneb Tragédie masopustu. Začíná se ve dvě hodiny odpoledne u žernovické hasičské zbrojnice. Ve tři hodiny pak následuje tradiční dětský karneval. Masopustní průvod obejde jednotlivá žernovická stavení v pondělí a v úterý, aby v úterý masopust ukončila tradiční zábava v Žernovické hospodě. Ta začíná v 19 hodin večer a končí úderem půlnoci.