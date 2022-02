Po dvou letech se na sjezdovce pod Radvanovickým vrchem sešlo mnoho masek. Vše převezl pirát z tichomoří a čekalo se na Pána hor. Ten jako vždy přijel se zpožděním, neb na Trojmezné prý Krakonoše potkal a, že do Českých Žlebů na rej spěchá. Jenže na Šumavě vládnu já Pán hor a ty bys to měl vzít támhle zkratkou přes Kleť k vám, vždyť prý ve Špindlu to máte též a tam chyběti nesmíš. Po příletu Pána hor, který si musel bafnout ze své fajfky, kterou Krakonoš mu daroval a taky přepočítal masky a řekl. ,, No vás letos tady je. Jsem rád, že takovou skupinu si povezu sebou.“ A sešupem dolů kopcem karnevalové rejdění začalo. Plnily se i zábavné úkoly, jako slalom, skok, který se musel zajímavě skočiti. A tajná komise hodnotila nejhezčí masku. Bylo to povedené a pěkné, slalom dobrý a skoky, vrtulové, zadečkové i s přibržděním byly skvělé. Každý potom oceněn byl sladkostí i cenou pěknou.