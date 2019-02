Prachatice – Z toho, že jsou Martin Malý a jeho Nezávislí vítězem voleb v Prachaticích, jsou zástupci zvolených i nezvolených uskupení překvapeni. Tohle vítězství nikdo nečekal.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs



Všichni se ale shodují, že ač je mandát Nezávislých silný, bude mít vítězné sdružení složitou vyjednávací pozici. „Takhle exkluzivní výsledek pro Nezávislé nikdo nečekal," potvrdila Radka Paulová (Ano 2011) a dodala: „Martin Malý vyhrál, ale koalice musí mít jedenáct. Na rovinu říkám, že bych nechtěla být v jeho pozici." Podle jejích slov bude Martin Malý starostou a vytvoření koalice nebude trvat dlouho. Odhadovat, jak bude koalice vypadat, Radka Paulová nechtěla. Ve hře jsou podle ní s ohledem na počty mandátů čtyři varianty koalice. „S Martinem Malým mám schůzku dnes," řekla v neděli 12. října dopoledne.

Růžena Štemberková, která se stala jedinou zástupkyní KDU-ČSL v zastupitelstvu města, je s výsledkem strany spokojená. „O jeden mandát v zastupitelstvu jsme přišli. Výsledek není špatný," zhodnotila. Svůj tip na koalici má. „Uvidíme, hlavní slovo má Martin Malý," myslí si.

Lídr ODS Jan Bauer řekl: „Volby ukázaly, že změnit politický dres se některým vyplatilo a některým nikoliv. ODS si udržela svou silnou pozici ve městě a já jsem s výsledkem spokojen." Také on potvrdil, že budoucí uspořádání ve městě má v rukou vítěz voleb, tedy Nezávislí. „My jsme připraveni vyslechnout si názory, jak by mělo vypadat budoucí uspořádání města. Schůzku s Martinem Malým máme dnes vpodvečer," uvedl v neděli před polednem.

Zklamání z volebního výsledku nezastíral lídr ČSSD Jan Klimeš. Pro stranu by byl úspěch každý mandát nad čtyři. Zůstalo právě u čtyř zástupců v zastupitelstvu Prachatic. „Výsledek je uspokojivý," zhodnotil Jan Klimeš s tím, že není zrovna nejlepší, že kandidáti na druhém a třetím místě mandát nezískali. „Taková situace se stala i v minulých volbách, není to nic neobvyklého," připustil. Možností koalice je podle Jana Klimeše celá řada a vygenerují se během několika dnů. ČSSD se ještě během neděle sešla s Martinem Malým.

Lídr Pro Prachatice a dnes již bývalý místostarosta Robert Zeman považuje sdružení a především sebe za toho, kdo volby prohrál. Proč, to je prý na hodnocení jiných. „Prohru samozřejmě přijímáme a blahopřejeme vítězi voleb k silnému mandátu k práci pro město a odpovědnosti za ní," konstatoval s tím, že on společně s Jiřím Machartem jsou připraveni pro město v roli zastupitele konstruktivně pracovat a snažit se plnit co nejvíce jejich program.

Smutek zavládl po vyhlášení výsledků mezi kandidáty M.O.S.T. Prachatice, sdružení nepřekročilo pětiprocentní hranici pro vstup do zastupitelstva o pouhých 5 setin. „Mrzí nás to. Přestože nikdo z nás nakonec nezasedne do zastupitelstva, budeme se i nadále zajímat o rozvoj města a pokračovat v našich občanských aktivitách, protože nikomu z nás není budoucnost Prachatic lhostejná," uvedla Andrea Tajanovská, jednička kandidátky. Doufá, že se vítězům voleb podaří sestavit takovou koalici, která bude tvůrčí, potáhne za jeden provaz a nezapomene na selský rozum.

V zastupitelstvu není ani prachatická TOP 09. Václav Jůn a Jan Sláma si myslí, že se TOP 09 nemá za co stydět vzhledem k tomu, že se se Svobodnými a Restartem přetahovali o stejné voliče. „Já si ovšem vážím prachatických voličů, že se nenechali zlákat lacinými nereálnými populistickými hesly jako je snížení nájemného v městských bytech," řekl Jan Sláma.