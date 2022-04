Jozefíně se letos podařilo obhájit zlatou medaili z roku 2017, kterou získala za červený pomeranč se šípkem. Ten patří k jedné z jejích typických příchutí. Nejvyšší příčku letos obsadil i červený pomeranč s rozmarýnem (také obhájil zlato z roku 2019) a „čistý“ červený pomeranč v kategorii „marmeláda se sníženým obsahem cukru“. Jozefína získala nejvíce zlatých (i celkem všech kovů) ze zúčastněných českých výrobců marmelád. „Cením si toho o to více, že jsem letos začala marmelády do soutěže vařit druhý den poté, co jsem vyležela covid,“ popisuje podnikatelka. Marmelády se do Anglie odesílají začátkem února a už po měsíci a půl se účastníci, kterých jsou stovky, mohou zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků.