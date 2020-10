VInou šíření covid-19 ale bylo přádávání diplomu, kytičky a dárečků o dost komornější než v minulých letech. Ocenění předávali v komorní sestavě Hanka Rabenhauptová z prachatické radnice, Maruška Bednárová za seniory a Zdeněk Krejsa, předseda sociální komise a zastupitel města Prachatice.

Marie Černochová celý život pracovala jako uklízečka a měla a má ráda čisto. Je to vzácná vlastnost. Čisto a jasno měla i v 17 letech, kdy po vzoru své babičky vstoupila k baráčníkům a v roce 1950 do Obce baráčníků Vitoraz Prachatice. Pamatuje si všechny rychtáře a rychtářky od založení spolku dodnes. V regulích vlastenecko – dobročinného sdružení Obce Baráčníků, kde byla zapsána ještě svým dívčím jménem Marie Jungbauerová, byla vedena jako činná tetička.

„Výjimečné seniory a seniorské kluby z celé republiky ocenil při příležitosti Mezinárodního dne seniorů již poosmé projekt SenSen (Senzační senioři). Seniorkou roku 2020 se stala Eva Trejbalová z Prahy, první místo v kategorii Nejlepší klub získala Stará garda kuchařů a cukrářů ČR. Celkem porota vybírala ze 101 nominací. Cílem Ceny Senior roku je upozornit širokou veřejnost na nejstarší spoluobčany, kteří i přes svůj věk zůstávají aktivní, zapojují se do dění kolem sebe a obětavě a nezištně pracují pro druhé. Výjimečné jednotlivce i spolky navrhovaly seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy i stálé kulturní a sportovní organizace. „Narušujeme stereotypy pohledů na nejstarší generaci, možná je to letos ještě víc potřeba než kdy jindy,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 (Konto Bariéry, SenSen) Božena Jirků. A dodává: „Vybrat z více než stovky nominací nebylo vůbec snadné, ocenění by si zasloužili všichni. Věřím, že příběhy laureátů, které budeme postupně zveřejňovat na webu SenSen a sociálních sítích, inspirují k aktivitě tisíce dalších starších lidí.“