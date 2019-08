České Budějovice – Podobně jako je výjimečné její jméno, má i zajímavou profesi. Živana Stupková, manželka známého kulináře Petra Stupky, vystudovala pražskou taneční konzervatoř a několik let tančila jako baletka v souboru Jihočeského divadla. Dnes se profesně věnuje v krajském městě hathajóze.

„Tancovala jsem v baletu a když jsem s ním skončila, vedla moje cesta do činohry, kde jsem nastoupila jako inspicientka. Přechod z aktivního pohybu těla ke klidové práci mě přivedl ke cvičení jógy. V době, kdy jsem opouštěla divadlo, jsem cítila ochablé svaly, které se zkracovaly, a začaly mě bolet klouby. Navíc jsem měla problémy s krční páteří, bolesti střílely do hlavy a nedaly se vydržet. Lékařka mi řekla, že svaly musím zpevňovat, a to pro mě byl impuls začít se hýbat,“ vylíčila svůj konec baletní kariéry, kdy jí bylo 38 let a začala cvičit aerobic. Poté power jógu.