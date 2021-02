Posledních pár měsíců se tak jen smutně dívá na zastavené vleky a na stovky lidí, kteří si i přes veškeré zákazy a omezení užívají zimu na svahu. Ale bez lyží, většinou mají boby, sáně nebo jiný povoz, který je dostane z kopce dolů.

Lidé nereagují na to, že je sjezdovka zavřená, vyhodit je z areálu nelze. „O víkendu byla obě parkoviště plná. Trnula jsem hrůzou, aby se někomu v uzavřeném areálu něco nestalo,“ popisuje s tím, že nemá cenu lidi vyhazovat. „To bych si asi vyslechla a stejně bych je odtud nedostala,“ dodává s tím, že raději mezi dav ani nešla.

„Jsem rouškař a všechno dodržuji. Navíc mám tatínka v domově, nechtěla jsem to pokoušet,“ hodnotí. I policejní hlídka se prý na svahu objevila, ale zasahovat nebylo potřeba. Areál by zavřený. Lidé ona kopci také zůstali. „Pořád jsme si říkali, co kdyby nás pustili, tak jsme před čtrnácti dny nasněžili hromady sněhu, aby se daly okamžitě rozhrnout po svahu a připravit parádní sjezdovku. Rolba ani nevyjela,“ konstatuje smutně s tím, že technický sníh v kombinaci s tím přírodním by vytvořil dokonalé podmínky. Na svah pro letošní sezonu Lyžařský areál koupil nové sněžné dělo. Letos ale sněžilo málo, jen v těch největších mrazech. I tak se ale podařilo sněhu připravit dostatek. „Stále je na hromadách, jsme připraveni to rozjet klidně ze dne na den,“ říká a mluví o dětské sjezdovce, kde se naučil lyžovat snad každý druhý Prachatičák. Na velkou raději na Libínském Sedle nesněžili. Vyšlo by to dost draho a nedokázali odhadnout, jestli vláda restrikce zruší. „I tak tam bylo jednu chvíli tolik sněhu, že by se dalo jezdit jen na něm. To nepamatujeme,“ dodává.

Otevřít chtěla Jitka Soukupová výdejní okýnko bufetu. Ve chvíli, kdy zjistila, že jsou na svahu stovky lidí, raději si rozmyslela si to. „Nedokázali bychom zajistit, aby se lidé neshlukovali na jednom místě u kafíčka,“ zdůvodňuje. Sklad má plný zásob a věří, že je ještě letos využije.

I přesto, že Jitka Soukupová dodržuje, všechno, co je potřeba, a navíc je opatrná, ani její rodině se covid-19 nevyhnul. „Já byla bez příznaků, ale pozitivní. Manžel měl průběh o něco horší. Zrovna končíme karanténu,“ vysvětluje a věří, že ještě letos se české vleky rozjedou. „Ideální by bylo mít otevřeno hned, zvlášť, když se střídají jarní prázdniny. Ty prachatické ale nestihneme,“ uvažuje. Klidně prý na dva tři týdny. „Pokud bude přát počasí, tak lidé si zalyžovat na Fefry přijedou a možná i lyžařská školička by mohla být pár dní v provozu,“ ještě nezlomila nad letošní sezonou hůl.