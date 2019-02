Maminky se bojí o své děti

Volary - Základní škola ve Volarech je rozdělena do dvou budov pro první a druhý stupeň. Protože je dětí stále méně, uvažuje vedení školy již delší dobu o sloučení. Zřejmě nejdůležitější důvod pro tento krok jsou peníze. Provoz obou škol stojí totiž mnohem více, než by stála jedna škola, do které by se navíc měly děti bez problémů vejít.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Liba Mátlová

Někteří rodiče však nejsou příznivci toho, aby se školy sloučily. Jedním z nich je například Alena Mustacová, jejíž dítě nastoupí do první třídy za dva roky a slučování je proto pro maminku velice aktuální.

Alena Mustacová a další rodiče ve Volarech se obávají zejména toho, že děti jdou do školy přes silnici v Soumarské ulici, kde je velmi rušná kamionová doprava. Ne všichni jsou si totiž jistí, zda bude přechod, přes který jdou děti do školy, dostatečně bezpečný. Více v tištěném vydání ve středu 9. dubna 2008.



Autor: Lukáš Marek