Dobroty výhradně domácí výroby mohou ochutnat milovníci kávy a zákusků v prachatické kavárně a cukrárně Duras v samém centru města. „Otevřela jsem na Slavnosti Zlaté stezky přesně před dvaceti lety,“ říká její majitelka Růžena Mádlová z Prachatic. Letos ale kulatiny cukrárna neoslaví, slavnosti se nekonají.

V posledních několika týdnech se Růžena Mádlová snaží ze všech sil, aby se vrátili zákazníci po dlouhé koronavirové pauze. Zahájit prodej přes okýnko v jejím případě prý nemělo smysl. „Lidé se vracejí jen velmi pomalu. Když jsme mohli po dvou měsících otevřít, tak zase nepřálo počasí, aby si mohli sednout na předzahrádku,“ popisuje. Alespoň na chvíli tak zkusila s povolením města Prachatice několik stolků přesunout od kavárny na volné prostranství náměstí. „To mělo docela ohlas, svítí tam sluníčko i odpoledne a prostředí našeho náměstí je kouzelné,“ říká. I tak ale lidé v dešti a v zimě na kávu chodili minimálně.

Během koronavirového nuceného volna si Růžena Mádlová udělala nejdelší „prázdniny“ za posledních dvacet let a vymýšlela nové dortíčky, které by mohla svým zákazníkům nabídnout. „Jednoznačně nejvíc chutná tiramisu,“ ujišťuje.

V nabídce „mlsné jazýčky“ najdou ale také šlehačkové poháry, Míša řezy, věnečky a další dobroty. „Když jsem začínala, ani jsem pořádně nevěděla, jak který dortík vypadá. Učila jsem se plavat hozením do vody,“ směje se. Dnes pravidelné zákazníky tvoří především maminky s dětmi. Od nich ví, že k ní chodí hlavně na domácí výrobky. „Neumím to dělat jako profík, ale dělám to podle svého nejlepšího svědomí. Ingrediencemi nešetřím a nic nešidím,“ vysvětluje.

Po dvou měsících bez koruny příjmu Růžena Mádlová věří, že kavárna přežije. Snad pomůže finanční příspěvek státu nebo pomoc města Prachatice, které slíbilo provozovnám v městských prostorách snížení nájmu.