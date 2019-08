O tom, že chce z balkonu ubytovny na Povážské ve Strakonicích skočit žena, se jako první dověděli městští strážníci. „Hlídkovali jsme právě u Kauflandu a museli jsme jet přes celé město. Když jsme dojeli na místo, viděli jsme ženu, která stála na římse balkonu a chystala se skočit. Kolem stáli lidé, kteří se jeden přes druhého snažili s ženou komunikovat. Ale byl to spíš zmatek a ženě se to nelíbilo. Proto kolega všechny vykázal,“ uvedl za hlídku městské policie Zdeněk Suchý. Poté se podařilo navázat s ženou komunikaci. Dozvěděli se, že skokem chtěla vyřešit své problémy v osobním životě a starosti s láskou. Policisté mladou maminku přesvědčili, aby neskákala.

Žena, která předtím spolykala pilulky a zapila je alkoholem, už ale předtím přelezla po hromosvodu ze čtvrtého patra na balkon v patře druhém, a byla ve špatném psychickém i fyzickém stavu. Policisté už neměli takovou obavu z toho, že skočí, ale že se neudrží a spadne. „V tu chvíli jsem se rozhodl, že vylezu o kousek dál po zábradlí na balkony a přeručkuji k ní. Kolega stál mezitím pod balkonem a ženu se snažil i nadále udržet v klidu,“ popisuje Zdeněk Suchý.

V tu chvíli už na místo dorazila také dvoučlenná hlídka Policie ČR. Policista Jiří Pleskač zůstal společně se strážníkem Martinem Císařem pod balkonem. Pro případ, že by žena padala. „Pokusili bychom se zmírnit její pád. A byli jsme samozřejmě připraveni poskytnout ji první pomoc,“ uvedl Jiří Pleskač.

Jeho kolegyně Kristýna Viehmannová vyběhla s recepční ubytovny, která měla náhradní klíče, za ženou do bytu. Společně se strážníkem, který se dostal k ženě přes balkony, se jim pak podařilo ženu přendat přes zábradlí balkonu a dostat do bezpečí. „Žena se v tu chvíli začala strašně třást. Řekla nám, že je epileptička a že spolykala prášky a zapila je alkoholem. To už ale přijeli záchranáři ze a převzali si ji do péče,“ vzpomíná na zásah Kristýna Viehmannová. Záchvat byl tak silní, že všichni policisté museli ženu držet, aby ji zdravotníci vůbec dokázali podat medikamenty a napojit ji na přístroje.

Poté se policisté ještě od recepční dozvěděli, že dvaadvacetiletá žena má tříletého chlapce. „Šli jsme se podívat do jejich bytu, ale chlapeček tam nebyl, byl v tu dobu ve školce. V bytě jsme nalezli čtyři prázdná plata od léků,“ dodává policistka. O chlapečka se po školce postarala jeho babička.

Žena skončila na jednotce intenzivní péče. Podle lidí z ubytovny už ale druhý den byla doma, viděli ji z ubytovny s chlapcem odcházet.

Policisty za jejich čin odmění policejní ředitel. Jak uvedl tiskový mluvčí Policie ČR Milan Bajcura, je třeba vyzdvihnout spolupráci, která ve Strakonicích mezi městskou policií a Policií ČR funguje. „V Českých Budějovicích je to běžný jev, ale na menších okresních městech to všude samozřejmost není,“ dodal.