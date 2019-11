Na píseckou redakci se obrátila šťastná maminka malé Amálky Petra Štěpánková z Petrovic u Sedlčan. Porodila ji totiž 13. října v 1.44 hodin neplánovaně na gynekologicko-porodnickém oddělení písecké nemocnice. „Původně jsem měla rodit v Ústavu pro matku a dítě v Praze Podolí, jelikož jsem diabetička na insulinové pumpě a má ošetřující diabetoložka doporučovala porod na tomto pracovišti,“ vysvětlila Petra Štěpánková.

Malá Amálka se narodila 13. října v písecké porodnici. | Foto: Archiv rodiny

Do písecké porodnice se dostala náhodou začátkem září, kdy tam byla hospitalizována kvůli vyššímu tlaku na popud svého obvodního gynekologa. „Při hospitalizaci bylo zjištěno, že hrozí, že bych mohla porodit předčasně. Pracovníci oddělení mi vše vysvětlili, seznámili mě se všemi riziky a s dalšími postupy a od této chvíle jsem tam začala docházet do předporodní poradny a rozhodla se, že bych ráda rodila zde,“ svěřila se. S tím úplně nesouhlasila její diabetoložka. „Pan doktor Votýpka a paní doktorka Kačalová ale udělali vše pro to, abych nakonec mohla v Písku rodit. Zajistili mi vyšetření očního pozadí, diabetologa, s panem primářem dětského oddělení Chytrým zkonzultovali rizika pro miminko diabetičky (DM 1. typu) a následně jsme se domluvili na dalším postupu,“ upřesnila. Dodala, že i když se porodu bála, měla ho tak skvělý, že by klidně rodila znovu. „Za to musím poděkovat panu doktorovi Berezovskému, doktorce Novákové a porodním asistentkám Brabcové a Brabencové, kteří mě porodem vedli. Nevím, jak bych vyjádřila, jak moc mi porod usnadnili,“ doplnila. Jelikož se Amálka narodila v nedokončeném 36. týdnu těhotenství, byla ihned převezena na neonatologické oddělení. „Velké díky patří všem z neonatologického oddělení, zejména staniční sestře Bendíkové. Pochopení, trpělivost, tolerance a ochota umožnit mi porod na vybraném pracovišti, a to od všech zaměstnanců písecké porodnice a neonatologického oddělení je to, za co nikdy nepřestanu děkovat,“ uzavřela.