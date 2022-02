Malý Tobiáš se podruhé ocitl v babyboxu, babička péči o něj zřejmě nezvládla

Do babyboxu v písecké nemocnici někdo už podruhé odložil malého Tobiáše. Orgán sociálně právní ochrany dětí přitom svěřil chlapečka do péče jeho babičky, která ale dítě zřejmě nezvládala. Chlapce před měsícem umístila do babyboxu jako dvoutýdenního jeho matka i s rodným listem.

Písecký babybox spustil alarm ve středu krátce po 22té hodině. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Zpráva o dítěti v babyboxu přišla ve středu večer na mobilní telefon také řediteli písecké nemocnice Jiřímu Holanovi. Bylo krátce po desáté hodině večer. "Na místo okamžitě vyrazily sestřičky z dětského oddělení s kočárkem a všemi potřebnými věcmi. Shodou okolností jsem byl zrovna ve voze, proto jsem se zajel na místo podívat. Chlapeček měl na sobě teplé oblečení a dupačky. Byl jsem překvapený, že jde o toho samého chlapce, sestřičky ho hned poznaly," uvedl ředitel nemocnice Jiří Holan a dodal, že malý Tobiáš teď zůstane několik dní v nemocnici. Vzhledem k tomu, že identita dítěte je známá, bude znovu probíhat opatrovnické řízení. K opětovnému odložení chlapečka podle zakladatele babyboxů vůbec nemuselo dojít. "Orgán sociálně právní ochrany dětí si chtěl zřejmě ulehčit práci a čekal, že když to nezvládne maminka, tak alespoň babička, které chlapečka předali. Ani ona evidentně péči o dítě nezvládla," poznamenal Ludvík Hess. Podle něj je smutné, že jde o první případ dítěte v Česku, které bylo do babyboxu odloženo dvakrát. Do babyboxu v Písku podruhé někdo odložil stejného chlapce V píseckém babyboxu našel personál nemocnice před dvanácti lety také odloženou holčičku Gábinku, a to hned dva měsíce od zprovoznění schránky. „Je vidět, že písecký babybox má smysl,“ uzavřel ředitel Nemocnice Písek. Schránka je vyhřívaná a plně automatická. Po stisknutí zeleného tlačítka se otevře a po patnácti vteřinách od umístění dítěte se sama zase uzavře. "Vše je neustále sledované online. Na zařízení je napojených několik lidí včetně mě prostřednictvím telefonních čísel a prakticky okamžitě se tak dozvíme, když je uvnitř dítě," popsal systém provozu schránky ředitel písecké nemocnice Jiří Holan. Do babyboxů v Česku bylo od jejich zavedení v roce 2006 odloženo už 232 dětí, s podruhé odloženým Tobiášem číslo vzrostlo na 233. Z celkového počtu miminek bylo 106 chlapců. Každé z dětí umístěných do schránky dostane zlatý dukát od České mincovny.