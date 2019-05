V sobotu se po celý den uskutečnily boje ve štafetách CTIF v pořadí MH mladší (oba pokusy) – MH starší a útok CTIF v pořadí MH starší (oba pokusy) – MH mladší a v neděli probíhala disciplína, která je nejlepší z hasičských sportů, a to požární útoky. Oba dny se nesly ve znamení litých bojů s překážkami, proudnicemi, vodou, a to nejen tou svou vytvořenou, ale i shůry. V sobotním dnu totiž prošlo nad místem dění několik dešťových přeháněk, které zejména dopoledne byly vydatné. Sobota skončila opékáním vuřtů a sledováním hokejového semifinále našich s Kanadou a pořadatelé děkují vedení obce za zapůjčení televize.

Druhý den přišly útoky, tedy královská disciplína. Byly to i zde velké boje a zejména to, jak si děti v obojích kategoriích poradily s nasazením proudnic, startem stroje a poté závěrečným proudem na cíl. Bylo se na co dívat. Rychlost, zdatnost, kvalita, to vše přinesla oba dny této soutěže.

Závěrečné hodnocení provedla Starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – OSH Prachatice Helena Kotrcová. Ta v úvodu řekla, že pro ni je to srdeční záležitost, poněvadž po tomto volebním období končí a již nebude na funkci kandidovat, to ale neznamená, že končí u hasičů, ale předá žezlo někomu jinému. Paní Kotrcová byla ve vedení tři volební období a za její práci pro sbor se jí dostalo velkého poděkování a potlesku. Nástup hlášení velitele soutěže Václava Zaunmüllera starostce OSH Prachatice a vyhlašovalo se. V mladší kategorii zvítězil celek Svaté Maří před Vlachovo Březím a Vitějovicemi. Ve starší kategorii putuje první místo rovněž do Svaté Maří a tak SDH pod Mařským vrchem slaví double, za nimi skončily Vitějovice a Žernovice a čtvrté místo patřilo domácím Zbytinám.

Poděkování patří Zbytinským hasičkám za to, že během dvou dnů perfektně navařily pro téměř 300 účastníků vynikající jídlo, v neděli 100 litrů výborné bramboračky a připravily 300 kusů sekané v housce na zeleninovém podkladě. Na závěr všem poděkoval starosta Zbytin Josef Furiš, který uznal kvality všech účastníků. Sám řekl, že mnohé výkony byly obdivuhodné a je vidět, že hasiči v nich mají skvělou budoucnost. Popřál vítězům hodně úspěchů v krajském kole, kam postupují starší a všem účastníkům poděkoval za to, že ve Zbytinách zanechali výbornou stopu a za to, že si jim líbilo. Poděkoval organizátorům a rozhodčím a všem co se na této velmi náročné a užitečné soutěži podíleli. Popřejme tedy staršímu týmu Svaté Maří hodně úspěchů 22. června v Bechyni na krajském kole a všem ostatním hodně úspěchů.

Ladislav Beran