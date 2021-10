Irena Melmerová ze Žernovic chytila před pár lety příležitost za pačesy. Její makronky a dorty během dvou let znají v Prachaticích všichni. Ač vystudovala oděvní průmyslovku, pracovala vždy v gastronomii.

Makronky nabízí Irena Melmerová ve třiceti příchutích. | Foto: Foto poskytla: Irena Melmerová

Právě makronky, kterých dnes peče třicet různých příchutí, její podnikání nastartovaly. „S makronkami jsem našla díru na trhu. Zjistila jsem, že všem chutnají a nikde tady nejsou k mání. Udělala jsem dobře,“ směje se cukrářka Irena a dodává, že nejvíc „frčí“ příchuť slaný karamel. „To je teď módní chuť a lidé po ní šílí. Následují čokoládové a oříškové. Děti zase milují ovocné, ale to bude tím, že se jim líbí barvičky,“ popisuje. S úsměvem dodává, že měla vlastně štěstí, protože hned první várka makronek klapla parádně, což jí dodalo odvahy. Jen velikost vychytala postupně. „Neprodala bych nic, co mi nechutná. Mně chutnaly a chutnaly i lidem, tak v tom pokračuju,“ říká a dodává, že denně stojí u trouby od 8 do 17 hodin.