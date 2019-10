Objekt, kam své podnikání směřoval, stojí na levém břehu řeky Blanice. Zřejmě právě proto vybral pro svůj podnik příznačný název Pizzerie U Blanice. Hostům tak nabízí především pizzy, ale také saláty, těstoviny, steaky a další dobroty. Jídelní lístek je rozmanitý, ale pizza je nejoblíbenější. K tomu hostům nabízí regionální pivo, polotmavé z Vimperka nebo světlé ze Strakonic. Ale chybět prý nesmí ani skvěle vychlazená Plzeň. Hlavně v létě je pak plná zahrádka na břehu Blanice, kde je voda dokonalým dokreslením atmosféry.

Do ankety Deníku N nejlepší provozovnu v Jihočeském kraji lokál přihlásili štamgasti. Po několika týdnech hlasování husinecká provozovna zvítězila, pomohla prý hláška na sociální síti. Vojtěch Kosmata ale anketě zpočátku vůbec nevěděl, kolegové mu řekli o přihlášení do ankety až v době hlasování. Právě ti a Husinečtí se mezi sebou domluvili a začali hlasovat. „Po mě ankety výsledky nejsou směrodatné. Já se snažím, aby lidé byli spokojení a odcházeli s pocitem, že se dobře najedli a chtějí se vrátit,“ říká majitel husinecké Pizzerie U Blanice s tím, že p sám se hlasování neúčastnil, ale z výsledku má velkou radost. Podle všeho se hosté k němu do restaurace vracejí. „Nedávno tu byli lidé, kteří u nás jedli asi před rokem. Teď přijeli znovu s tím, že když byli třicet kilometrů, museli přijet na naší výbornou pizzu. To mě těší,“ doplnil.