C Ludmila Záveská žije od loňského září v Domově Mistra Křišťana. Před pár dny oslavila sté narozeniny.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčkováelý život byla učitelkou na prvním stupni základní školy. Život se s ní ale moc nemazlil. Kromě toho, že byla v březnu roku 1939 přítomna příjezdu Adolfa Hitlera do Prahy, o pět let později pak byla nucena pracovat v továrně v Jizerských horách. Teprve po válce mohla studovat. Jenže ani rok 1948 nebyl pro Ludmilu Záveskou příznivý a ona i její manžel Aleš byli těsně před závěrečnými zkouškami ze školy vyloučeni. I tak celý život pracovali jako učitelé, titul Ing. ale získala až po roce 1989, kdy byla rehabilitována. Její životní příběh mapuje Paměť národa.