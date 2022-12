A tak se Lucie Chánová seznámila se zkušenými muzikanty a společně začali zkoušet a tvořit. Hned z kraje se k nim přidal také David Štádler a převzal místo hlavní kytary po Janu Matysovi. Parta začala vystupovat jako kapela. Zpočátku to byla Lucie Chánová a kapela. Postupem času se z nich stali dnes nejen v Prachaticích dobře známí Lucky Brew. Za posledních deset let kapela nahrála dvě studiová alba a odehrála téměř 150 koncertů, vystoupila např. po boku Wohnoutů, Ewy Farné nebo Mydy Rabycad (nyní jen Mydy). "Stále je pro nás nejdůležitější živá muzika v moderním stylu, tak nás naši fanoušci znají. Nejvíc nás to táhne k rockové tvorbě, občas s příměsí popu, punku nebo funky," hodnotí Lucie Chánová.

Věkový rozdíl muzikantů zapříčinil odchod starších členů Michala Pilouška a Jana Rosy, kteří se rozhodli věnovat více času svým rodinám. V roce 2018 se basy ujal Tomáš Mayer a v roce 2019 za bicí zasedl Ondřej Novák. V nové formaci kapela odehrála několik koncertů a letních festivalů, ale přišlo období covidu a roční pauza. Nucená covidová přestávka zničila mnoho klubových scén, obrovské množství už se jich neotevřelo. Stejný osud potkal i prachatický klub Kandlák, kde kapela v roce 2018 křtila druhé album.

V létě 2021 se přesunuli do studia Vládi Dvořáka v Solopiskách u Prahy. Kapela zde nahrála EP se čtyřmi skladbami, které postupně vydávali ven: Tisíc barev, Valčík, Černobílá a nakonec Utíkám. V srpnu tohoto roku Lucky Brew natočili videoklip k singlu Černobílá a na podzim se pustili do vytváření dalšího klipu, který vyšel letos na Mikuláše. „Rodiče přirozeně chtějí pro své děti to nejlepší, i když to často znamená, že jim sami v dobré víře určují směr a nedávají příliš prostoru pro vyšlapání vlastní cesty. A právě o hledání cesty k dětem a rodičům je nový videoklip a singl Utíkám," vysvětluje zpěvačka kapely Lucky Brew Lucie Chánová. Na videoklipech spolupracovali s mladými talenty z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, kameramany Davidem Řehořem a Jiřím Zábranským, režisérem Josefem Kotalíkem a scénaristkou Lenkou Heldiovou. Na nahrávání ve studiu si musí kapela vydělat při koncertech. "Z velké části se nám to daří. Významnou finanční pomoc pro nás představuje náš fanoušek Stefan, který nás již několik let podporuje, pravidelně jezdí na naše koncerty, a zve nás na hraní za hranicemi ČR, za což jsme mu moc vděční. Oba klipy vznikly také za podpory města Prachatice," upřesnila Lucie Chánová.

Videoklip Utíkám vznikl za pouhý jeden víkend a Prachatičáci v hercích poznají své přátele. "Bylo to skvělé a pohodové natáčení, i když místy velmi náročné. Na place jsme měli 5 letou holčičku, vlastně holčičky. V jednu chvíli to vypadalo, že nedotočíme, ale nakonec to společnými silami Emma a Meda zvládly úžasně. Ještě, že to jsou dvojčátka!" vzpomíná na natáčení Lucie Chánová. Finální klip je vydařený. Spolupráce Lucky Brew s profesionály se vyplatila. Novinky od Lucky Brew vydáním klipu ale rozhodně nekončí. Kromě toho, že v sobotu 17. prosince vystoupí v nedalekých Svojnicích na 4. ročníku akce Hard 'N' Heavy po boku Blues Willis a Utíkej!, chystají se v létě vyrazit na festivaly. "Chceme co nejvíce hrát, abychom znovu mohli do studia natočit nové věci, kterých v šuplíku máme spoustu," poodhaluje plány Dawe Štádler, kytarista kapely Lucky Brew a dodává, že se připravují nové webové stránky kapely, ze kterých se fanoušci dozvědí nejen to, kdy a kam mohou za touhle nadějnou partou vyrazit.