Loví se král, hráz obsadí tisíce „dvořanů“

Třeboňsko - Před třemi lety navštívilo výlov Rožmberku 59 tisíc lidí. Kolik přijede letos?

Třeboňští rybáři budou od pátku do neděle lovit největší český rybník Rožmberk. Podle předsedy představenstva Rybářství Třeboň Josefa Malechy se ponese v tradici minulých let. Návštěvníci se mohou těšit na gastronomickou nabídku založenou na rybích specialitách, chybět nebudou ani ukázky rybářského řemesla. Na sádkách pod hrází Rožmberku budou k vidění ukázky rybářské techniky a příchozí budou moci nahlédnout i do rybářského muzea.



ZÁTAH PO SEDMÉ



Pro malé návštěvníky bude po všechny tři dny připraven dětský koutek, kde si zkusí ulovit rybu na udici. Každý den začne program v 7 hodin. Mezi 7 a 8 hodinou návštěvníci uvidí první zátah, druhý se podle Josefa Malechy opakuje podle situace. Rybáři plánují, že z Rožmberka vyloví zhruba 160 tun tržních ryb, z toho 140 tun kapra. Na milovníky rabího masa čeká tradiční prodej živých ryb, a to za 75 korun za kilo kapra bez rozdílu zatřídění.

Kam za dalšími výlovy:

TÁBORSKO: 17. 10. Nový, 26. 10. Starý (v Hlavatcích mezi Soběslaví a Bechyní).

STRAKONICKO: 27. a 28. 10. Buzický (na Blatensku), 7. a 8. 11. Dřemlinský (na Vodňansku).

RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ: 24. až 27. 10. Horusický (Horusice), 30. 10. – 3. 11. Dvořiště (D. Slověnice), 14. až 16. 11. Vlkovický (Vlkovice), 13. až 16. 11. Bošilecký (Bošilec).

HRADECKO: 27. až 30. 10. Holná (u obce Hatín mezi JH a K. Řečicí), 30. a 31. 10. Kačležský (u obce Kačlehy nedaleko JH).

BUDĚJOVICKO: 27. až 31. 10. Bezdrev (katastr Zliv, ne 28. 10. 2017 se budou na hrázi konat rybářské slavnosti), 9. až 10. 11. Blatec (Dívčice), 13. až 14. 11. Vlhlavský (Vlhlavy)

KRUMLOVSKO: 28. 10. Dolanský (v Boleticích)

PÍSECKO: 14. 10 Podkostelní (v Putimi)

PRACHATICKO: 23. 10 Malovický dolní (Netolice)

SUCHO A TEPLO



„Pro výlov Rožmberka jsme nepřistoupili ke zvýšení ceny oproti minulému roku, zůstává stejná. Ale pro listopad a prosinec k nárůstu cen kapra dojde. Neříkám, že bude nějak extrémní, ale bude,“ předeslal Josef Malecha. Předseda představenstva vysvětlil, že letošní rok se nesl ve znamení sucha a vysokých teplot, což mělo vliv na produkci ryb.



„Tento rok je v průměru let minulých, nicméně kvůli vysokým teplotám a nízkému stavu hladin našich rybníků se projevily zvýšené náklady hlavně na krmení,“ uvedl. Ve výjimečných případech dokonce třeboňští rybáři kvůli špatné vodní bilanci v soustavách nechají výlov některých menších rybníků na jaro nebo na podzim příštího roku.



„U těch větších se tohle omezení nedá udělat, tam návaznosti musí proběhnout. Velké rybníky, které lovíme jednou za dva roky, budeme lovit v tom režimu, v jakém jsme zvyklí,“ uzavřel Josef Malecha.

Rady pro řidiče

Pro návštěvníky bude připravené velké a bezplatné parkoviště. Policejní mluvčí Hana Millerová upozorňuje, že na přilehlých polích, cestách a mezích platí přísný zákaz parkování kvůli bezpečnému průjezdu ostatních vozidel, mj. záchranných složek. Místní komunikace budou navíc v době výlovu dočasně jednosměrné. Příjezd k rybníku povede od Třeboně za železničním přejezdem vpravo na obec Lužnice, kde bude místo vjezd označeno velkým poutačem. Výjezd bude situován směrem na Třeboň u křižovatky ve směru na obec Přeseka. „Policisté budou řidiče jinde parkujících vozidel nekompromisně řešit,“ varovala mluvčí. Navíc v souvislosti s výlovem policie posílí hlídky třeboňských policistů o kolegy ze Suchdola nad Lužnicí a dalších útvarů. Mluvčí nabádá řidiče, aby v autech nenechávali cenné žádné věci a hlídali si kapsy a kabelky i během výlovu. Při příznivé předpovědi počasí mohou přijet až desetitisíce diváků a to přitahuje kapsáře. Policisté se také zaměří na řidiče, zdali nepožili alkohol.