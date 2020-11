„Za všechno může dealer osiva. Při prohlídce obrázků s nabídkou jsem se zamilovala do směsi s názvem Equilibre,“ směje se Jana Bártová a upřesňuje, že její nápad podpořili všichni kolegové z vedení města. Volarští proto nechali připravit travnatý prostor před lékárnou.

Ruku k dílu přiložili snad všichni, volarské technické služby i Městské lesy. Společnými silami připravili podloží, odstranili plevel, navozili zeminu, šikovný zahradník zasel směs a pak už jen čekali na výsledek. Ač se začátkem léta zdálo, že jejich snažení je spíše „boj s větrnými mlýny“, čekání se vyplatilo. V druhé polovině léta louka rozkvetla tisíci květy, které těší Volarské i návštěvníky. „Chvíli jsme byli skeptičtí a nevěřili, že pokvete, ale výsledek předčil naše očekávání,“ vysvětluje Jana Bártová. Ta má obrovskou radost z toho, že se rozkvetlá louka lidem líbí, i když s umístěním malého včelího úlu prý měli obavy, aby to nebylo na škodu. V úlu ale žádné včelstvo není. Žádné negativní reakce na městskou louku se k ní nedonesly. Lidé si rozkvetlý plácek fotí a nikoho nenapadne, že by do prostoru šlapal nebo ho jinak ničil. Na louku se navíc jezdí dívat lidé nejen z Prachaticka. „Nápad se líbí i starostům měst na jihu Čech a jezdí k nám na zkušenou. Třeba takových míst bude více,“ říká Jana Bártová.

Umístění louky do části náměstí před lékárnu má podle slov volarské místostarostky svou symboliku, ale jednou rozkvetlou částí náměstí to prý nekončí. Má totiž v plánu osít ještě další místa. „Vytypovali jsme další čtyři kousky v okolí náměstí, která by také mohla kvést,“ plánuje Jana Bartová. Také údržba je jednoduchá, rozkvetlé květinky nechají Volarští s podzimem vysemenit a pak se posečou. „Ještě nějaký čas tam posekané kvítky necháme, aby vypadla všechna semínka a pak louku uklidíme a počkáme zase na příští rozkvetlou sezonu,“ vysvětluje s tím, že loučka, která letos poprvé zahrála barvami, dělá všem Volarským velkou radost.