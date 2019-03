Prachatice – V sídlišti Pod Lázněmi by mohlo v letošním roce vyrůst Rákosníčkovo hřiště. Lokalitu Prachatickému deníku jako jednu z možných variant uvedl Martin Malý, starosta Prachatic.

Rákosníčkovo hřiště. Ilustrační snímek. | Foto: Archiv Deníku

Starosta Prachatic v pátek o možných místech mluvil zástupci společnosti Lidl, která pro Prachatické hřiště postaví. Rovnou také místa společně prošli. „Měli jsme tři vytipovaná místa. Shodli jsme se na tom, že lokalita Pod Lázněmi je pro nás všechny nejpreferovanější,“ uvedl Martin Malý se slovy, že hřiště by vyrostlo na místě, kde je v současné době pískoviště a jeden herní prvek. „Bylo by na místě, kde už jsou obyvatelé sídliště na pohyb dětí zvyklí,“ řekl Martin Malý. Druhá varianta, kde společnost Lidl netrvá na vzdálenosti do 500 metrů od své prodejny, je v ulici Budovatelská. Jde o prostor, kde je nyní jen asfaltové sportovní hřiště bez herních prvků.