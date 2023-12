Lyžaři na Lipně budou mít ve čtvrtek k dispozici sjezdovku Jezerní, výukové hřiště Foxpark a bobovací kopec. Hned druhý den, v pátek 8. prosince, se otevře přes šest kilometrů sjezdovek na druhé straně areálu, na kterých leží bez 15 centimetrů metr sněhu. Na Hochfichtu budou od pátku v provozu všechny lanovky a vleky kromě 4sedačky Schwarzenbergbahn. Otevřeno a upraveno bude přes 16 km sjezdovek, na kterých leží 90–110 cm sněhu. Mimo jiné také tratě Krumauer a Zwieselberg Skiroute, na kterých si užijete jízdu v hlubokém přírodním sněhu.

Co se bílé stopy týká, dvacet kilometrů rolby najely na frymburských loukách, přes padesát kilometrů v okolí Pasečné, na obou stranách hranice, a v areálu Schöneben u Zadní Zvonkové je denně upravováno 53 km tratí. Tam je vstup zpoplatněn částkou 6 € za dospělou osobu, děti do 15 let jsou zdarma. Aktuální stav lyžařských tras na Šumavě najdete ZDE.

„Ve čtvrtek se bude na Lipně lyžovat jen za 480 Kč, což je cena za dospělého,“ zve první nedočkavce mluvčí areálu na Lipně Jiří Gruntorád. „Děti lyžují za 50 % po celou sezónu, takže třeba ve čtvrtek dáte za dětský skipas 165 Kč na celý den.“