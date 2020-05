V soukromí, které karavan či obytný vůz nabízí, se totiž může majitel sám důsledně starat o dodržení doporučených hygieneckých pravidel a turisté se tak nejspíš budou cítit bezpečněji.

„Karavany a obytná auta jsou jednoznačný trend této postkoronavirové doby,“ říká Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj turistického ruchu od Stožce po Rožmberk. „Mediální masáž v lidech vyvolala obavy a v karavanu mají své soukromí, svoji hygienu, své dezinfekce a své bezpečí. Zaznamenáváme to již tři týdny, kdy se sice nemohli lidé ubytovávat v ani v kempech, ani v hotelích a penzionech, ale kde jaké parkoviště bylo doslova obležené karavanisty. Zdá se, že bez ohledu na cokoli, si lidé nyní karavany oblíbí na mnohem delší čas, než je jen doba po koronaviru,“ míní Václav Mareš, který je společně s manželkou Michaelou majitelem kempu U Kukačků v Pihlově teď dokonce pro karavany vytvořil několik nových míst. „Karavanů budeme mít letos určitě více, než jsme byli zvyklí. Je to jisté podle objednávek, které nyní evidujeme,“ uvádí Mareš.

„Oblíbenost karavanů a obytných vozů letos prudce roste. Stalo se to kvůli koronaviru. Běžní turisté letos velmi intenzivně vnímají to, že je to komfortní a bezpečné, když budou využívat vlastní záchod i sprchu,“ uvádí Adéla Černá z kempu Jestřábí I. v Černé v Pošumaví.

Před pondělním otevřením na Lipensku finišují s přípravami na novou sezónu.

„Samozřejmě začíná o mnoho později, než jsme byli zvyklí. Ten čas, který jsme měli navíc, jsme částečně přivítali. Věnovali jsme nákupu nových sportovních prostředků do půjčovny, jako jsou například šlapadla, paddleboardy. Navíc jsme se více věnovali zahradnickým pracím a do kempu jsme přidali novou zeleň. Návštěvníci se mohou těšit,“ dodala Adéla Černá.

V pihlovském kempu si na delší odstávku naplánovali práce, které dlouho odkládali. Mají zde například nové chodníky nebo sociální zařízení. „Nevnímali jsme tu nucenou přestávku negativně. Naopak. Ten nezvyklý časový prostor jsme využili k dlouho odkládaným opravám a investicím,“ uvedl Václav Mareš.

Samozřejmostí všech kempů na Lipensku je to, že splňují veškeré hygienické normy a pravidla, které přináší tato doba. „Na recepci máme plexisklo, které bude chránit naše zaměstnance i hosty, všude jsou dezinfekce a navíc jsme koupili ozónový generátor, kterým budeme čistit prostory, kde ubytujeme naše hosty,“ uvádí Hanne Wilzing provozovatel Camping Resortu Frymburk, který patří k největším na Lipensku. Jen pro karavany je zde 140 stání, které se podle Wilzinga letos znovu naplní.