V současné době má netolický spolek třicet členů ve věku od 10 do 80 roků. Jeho domovskou základnou je netolické městské divadlo a v létě pak venkovní scéna v kouzelných zahradách zámku Kratochvíle. První divadelní léto v zahradách soubor uspořádal v roce 1992 a od té doby se tam pravidelně vrací vždy s nově nastudovaným představením a sklízí obrovský potlesk diváků. Soubor ale zajíždí také na „pravidelné štace“ pod širým nebem do Vadkova, Tažovic, Hlavatců, Borové Lady, Holašovic a dalších více či méně vzdálených míst. „Hrajeme vždy, když je příležitost,“ říká Zuzana Leherová a dodává, že dát dohromady dvacet lidí na jeden večer hraní bývá obtížné.

Vedoucí divadelního souboru je Zuzana Leherová, která soubor provedla i nelehkými covidovými časy. V době zákazů se členové souboru nemohli setkávat ani nacvičovat nová představení. „A my byli poslušní a nescházeli se,“ dodává principálka s úsměvem. Letní měsíce ale přály i divadelníkům, a tak si mohli s diváky užít úžasnou atmosféru letního Divadelního léta na Kratochvíli, i když loni museli divadelníci vinou zákazů do léta vykročit se starým představením Saturnin. „Neměli jsme nacvičeno. Jako amatéři potřebujeme víc času, tak jsme loni hráli Saturnina a s novým představením Limonádový Joe vyšli před diváky až v sezoně letošní – třicáté,“ vysvětluje vedoucí souboru. Nové přestavení divadelníci totiž nacvičují jedenkrát týdně půl roku. „Když se blíží premiéra, scházíme se i častěji,“ říká Zuzana Leherová.

Tak jako tak měl Limonádový Joe letos nejen na Kratochvíli obrovský úspěch. Netoličtí ochotníci ho hráli zatím celkem třináctkrát. A ještě minimálně jednou ho hrát budou. „Chtěli bychom s ním ještě do našeho netolického divadla jako silvestrovské představení,“ plánuje Zuzana Leherová s tím, že reakce diváků na Limonádového Joa byla naprosto skvělá.

Ochotníci z Netolic jsou skvělá parta, kterou mnoho let režíruje Miroslav Mikeš. „Na jedno léto režii převzala Iveta Uhlíková,“ vzpomíná principálka. Miroslav Mikeš vybírá jednotlivá představení, která divadelníci následně nacvičí. „Náš pan režisér je zkušený. Když přijde s novým představením, rovnou ví, kdo bude v jaké roli. Ví, kolik lidí může hrát a zároveň vybírá takové představení, aby se mohlo hrát pod širým nebem,“ popisuje Zuzana Leherová a ujišťuje, že divadelníci jeho výběr přijmou a snaží se mít připomínky takové, aby hru dotáhli k dokonalosti.

Na kostýmech a kulisách divadelníci vždy spolupracují. „Musím říct, že máme velký divadelní fundus po našich předcích a mnohé kostýmy tam najdeme. Máme výbornou švadlenu a dokážeme kostýmy shánět v obchodech s obnošenými šaty,“ vysvětluje principálka netolických ochotníků. Dodává ale, že kostým pro Tornádo Lou byl pořádný oříšek. „Ale i tak se povedl,“ dodává. Stejně tak kulisy si divadelníci připravují společnými silami a je to práce celého divadelnického kolektivu. „Jsou ale takové, jako třeba bar pro Limonádového Joea, které musí udělat odborník, v tomto případě to byl truhlář,“ říká Zuzana Leherová.

Pokud se ptáte, zda ochotníci umějí jeden za druhého zaskočit, věřte, že i to je možné. „A myslím, že by to divák ani nepoznal. Tedy pokud by nešlo zrovna o Tornádo Lou,“ směje se principálka, která zároveň dodává, že se spolek nebrání novým tvářím, které by se mohly zapojit do ochotnického kolotoče už příští sezonu. Jaký ale bude repertoár, zatím nikdo neví. „To nám pan režisér řekne až v lednu příští rok a my začneme zkoušet pro další divadelní léto,“ uzavírá.