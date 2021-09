Jak Prachatický deník za pořadatele informoval Jaromír Habásko soutěž je zařazena do Prachatické hasičské ligy. „Soutěžit se bude v kategoriích mužských, ženských i dětských, a to podle platných pravidel požárního sportu,“ upřesnil. Po skončení soutěžního klání v jednotlivých kategoriích proběhne celkové vyhodnocení Prachatické hasičské ligy za sezónu 2021. Soutěž v požárním sportu začíná úderem poledne.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.