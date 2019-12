Jan Ivanega, který debatou provázel, přiblížil historii Hlineckého sídliště. „Výstavba probíhala v návaznosti na projektovanou stavbu Jaderné elektrárny Temelín v polovině osmdesátých let. A dodnes je Hlinecké sídliště zčásti obydleno zaměstnanci elektrárny. Pro potřeby dělníků byla vybudována ubytovna Blanice,“ popsal historik.

Starší obyvatelka sídliště Marta Janovská lamentovala: „Já myslela, že se na sídlišti udělá průjezdná silnice. Přitom houby. Nemáme tam ani žádné místo k sezení,“ zlobila se. Dále se ozvalo: „Nemáme ani bankomat.“

Setkání se zúčastnili i zástupci města, kteří odpovídali příchozím. Tomáš Tvrdík (ODS), radní pro investice, odvětil, že na Hlinkách dochází k výměně teplovodních potrubí. „Jsou tam potrubí třicet let stará. Současně s tím, kde to je možné, se dělá nový chodník. Když víme, že během tří let budou potřeba trubky dodělat, tak na chodník čekáme,“ reagoval na dotaz. Nepokojné dotazy padaly i na lokalitu Blanice, která je součástí sídliště. „Budoucnost Blanice je v současné době předmětem jednání se společností ČEZ. Město má prioritu takovou, že nechce, aby Blanice přešla do rukou někomu jinému. Pokud by Blanici získal developer, tak nechceme dopustit, aby tu vznikly nějaké ubytovny, ze kterých by byl další Chánov,“ řekl radní.

Starosta města Ivo Machálek, který se setkání nezúčastnil, nastínil nejbližší plány na proměnu sídliště. „Chceme opravit chodníky, upravit školy. Tyto úpravy vyjdou město zhruba na deset milionů korun. Tam není prostor ke kdovíjakému rozvoji. Jediné větší změny by byly možné v části Blanice, ale to je zatím v jednání se společností ČEZ,“ dodal.

