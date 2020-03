Sto tisíc korun uvolnili prachatičtí zastupitelé na sklonku loňského roku v rozpočtu města pro rok 2020 na takzvaný participativní rozpočet. S návrhem zapojit obyvatele do dění ve městě tím, že si rozhodnou sami o tom, jak s částkou naložit, přestoupila před zastupitele Barbora Koritenská (Živé Prachatice). Její návrh prošel a zastupitelé částku odsouhlasili. „Omezili jsme využití peněz pro investice, opravy nebo doplnění městského mobiliáře,“ doplnil Martin Malý (Nezávislí), starosta města.

Participativní rozpočet



- Do participativního rozpočtu pro rok 2020 uvolnilo město Prachatice částku 100 tisíc korun.



- Od 1. dubna do 31. května mohou zájemci starší patnácti let přes web tvorime.prachatice.eu podávat své návrhy.

Participativní rozpočet je proces zapojení veřejnosti do rozhodování o vynaložení určité části veřejných financí vyčleněných z rozpočtu města. V rámci procesu občané navrhují, na jaké veřejně prospěšné projekty bude část financí použita, o návrzích diskutují, hlasují, přičemž výslednou realizaci projektů zajistí město.

Participativní rozpočet je v tuto chvíli ve stádiu podávání návrhů. Alespoň to řekla Lenka Houšková z kanceláře prachatického starosty, která je koordinátorkou participativního rozpočtu. „Předkladatelé návrhů mohou být fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem ve městě a osadách, spolky, kluby, svazy a instituce se sídlem nebo provozovnou či majitelé nemovitosti na území území města,“ popsala Lenka Houšková pravidla. Návrhy mohou lidé podávat od 1. dubna do 31. května prostřednictvím webového formuláře na stranách tvorime.prachatice.eu. V případě, že chcete podat návrh klikněte zde: https://participace.mobilnirozhlas.cz/prachatice/

Informace o participativním rozpočtu budou zveřejněny rovněž na webových stránkách města Prachatice www.prachatice.eu, úřední desce i v regionálních médiích.