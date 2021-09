V jezírku uprostřed zahrady byla nově umístěna fontánka, a tak příchozí kreslili návrhy vodních prvků. Nebylo by pouti, aby na ni chyběly stánky s květinami, bylinkami, kořením a všemožnými rukodělnými výrobky. K pouti patří i dobré občerstvení, a takových zastavení u dobrot bylo na Kratochvíli také dostatek.

Na třináct stovek návštěvníků přišlo na nedělní Mariánskou pouť do areálu zámku Kratochvíle u Netolic. Děti zaujalo vystoupení Vojty Krtka a Jana Brůčka, zvířecí koutky s kozami, morčetem, či králíky nebo volně plujícími labutěmi. Nikdo nevynechal střelbu z kuše i luku do kance, jízdu na kole, střelbu z dřevěného děla a hod sekerou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.