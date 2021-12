Čili tradiční zimní výstup na Kleť, do kterého se vždy může zapojit úplně každý. A to v kterýmkoliv okamžik v době od 9 hodin ráno do 15 hodin odpoledne, přičemž mezi jednotlivými výstupy mohou být libovolně dlouhé přestávky. Trasa vede od bufetu na parkovišti po terasu restaurace Kleť, což dělá celkem 419 metrů převýšení.