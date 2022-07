Se začátkem prázdnin je na silnicích také více policejních hlídek. Řidiči se s nimi setkají především na hlavních dopravních tazích. První prázdninový víkend je totiž z pohledu policie nejrizikovějším. Celostátní dopravně bezpečnostně akce pod názvem Prázdniny potrvá do 4. července.

Dopravní policie vyšetřovala o loňských prázdninách v celé republice přes 17 700 dopravních nehod. Zemřelo při nich 100 lidí a 380 utrpělo těžká zranění. Nejčastější příčinou byla příliš vysoká rychlost. Řidiči by také podle policejního mluvčího Milana Bajcury neměli zapomínat na plánování cesty. „Připravit by si měli i přestávky, pokud cestují například až do Chorvatska, protože cesta po dálnici je v tomto počasí velmi únavná,“ vysvětlil s tím, že na 800 a více kilometrů nestačí jedno zastavení.

Další rozsáhlou bezpečnostní akci plánuje policie i na sváteční dny po prvním červencovém víkendu.

