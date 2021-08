„Během prvních čtyřiceti minut máme pětadvacet naočkovaných, padesát lidí čeká a další přicházejí,“ hodnotil Michal Čarvaš zájem obyvatel Vimperka a okolí. Ti zároveň dostali možnost vybrat si mezi vakcínami od Pfizer/BioNTech nebo Johnson & Johnson. „Většina z nich sáhla po jednodávkové vakcíně od Johnsonu,“ upřesnil Michal Čarvaš.

Výjezd do větších měst Prachaticka zorganizovala prachatická nemocnice ve čtvrtek poprvé. Ve Vimperku byl tým od 12 do 14.30 hodin a Michal Čarvaš odhadl, že stihnou naočkovat na sto padesát lidí. "Vakcíny máme dostatečnou zásobu, a to jak jednodávkové, tak té dvoudávkové," ujistil. Doplnil, že výjezd rozhodně není poslední. Starostka Vimperka Jaroslava Martanová má zájem o ještě od další výjezd mobilního týmu. "Určitě to ale nebude tak, že lidé přijdou do mobilního OČKA na druhou dávku vakcíny od Pfizeru. Ti, co si dnes vybrali dvoudávkové očkování, musejí na druhou dávku do prachatického Očkovacího centra," vysvětlil Michal Čarvaš.

Vimperk a Volary vybral očkovací tým záměrně. Jde větší a spádová města a jsou lidé, kteří se do prachatického očkovacího centra nemají jak dopravit. "Jsme na náměstí, jsme vidět a jsme dostupní všem, kdo mají zájem," zhodnotil ředitel prachatické nemocnice, který se s celým týmem přesune také do Volar.

Ve Volarech se mohou lidé naočkovat bez registrace ve čtvrtek 12. sprna od 15.15 do 18 hodin. "Zvažujeme výjezd do Vimperka i Volar a zároveň také zřejmě uskutečníme výjezd například do Netolic či Lhenic," uvedl Michal Čarvaš.

Očkovací centrum v prachatickém hotelu Park ukončí činnost na konci prázdnin. Bude se stěhovat zpět do prostor prachatické nemocnice. "Lidí, kteří se rozhodli pro očkování, výrazně ubylo, a to už v menších prostorách nemocnice zvládeme," uzavřel ředitel Nemocnice Prachatice.