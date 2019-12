Areál není zapsán ani na listu vlastnictví města, a tak by se slavilo na cizím. Prachatickému deníku to potvrdil Jan Klimeš, místostarosta Prachatic.

„Dříve, než podepíšeme smlouvu, chceme do detailu znát technický stav majetku, který kupujeme. To znamená například rozvody vody nebo elektřiny. Nechceme bezhlavě podepsat smlouvu,“ uvedl se slovy, že připravit v tuto chvíli oslavy v chatě by byla „partyzánština“. Město podle Jana Klimeše nedokáže ručit za bezpečnost lidí někde, kde nemáme revize. „A podepisovat rychle smlouvu jen proto, aby se v chatě už letos slavil Silvestr a Nový rok nelze,“ reaguje místostarosta na poznámky Prachatických, kteří chtěli slavit v chatě na vrcholu Libína.

Podle všeho příchozí, kteří jsou zvyklí na Novoroční výstup na Libín nepřijdou o teplé nápoje a něco k zakousnutí. „Kiosek pod rozhlednou vlastní město a pronajímá ho. Jeho provozovatel 1. ledna otevře,“ doplnil místostarosta.