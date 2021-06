Rozsáhlá rekonstrukce lhenického náměstí skončila v roce 2018, trvala tři roky. Právě při ní došlo také na opravu kašny. Celá kašna i se sochou Karla IV. byla restaurována. Kašna zase zdobí centrum Lhenic, ale socha se na své původní místo nevrátila.

„Socha byla nejprve zapůjčena na výstavu do Pootavského muzea ve Strakonicích. Odtud se nám ale vrátila a našla dočasný domov v kostele svatého Jakuba s tím, že v budoucnu bude umístěna do vstupní haly obecního úřadu,“ popisuje Jan Veselý, lhenický rodák a patriot, který se nehodlá smířit s tím, že by kašna zůstala i nadále bez Karla IV. Smířit se s ním nechce ani mnoho dalších Lheničáků.

„Kašna se sochou tvořila dominantu náměstí,“ dodává . Na základě jejich názoru a i ankety lheničtí zastupitelé před dvěma lety začali pracovat na studii návratu alespoň repliky sochy Karla IV na kašnu. A vypadá to, že se ledy konečně pohnou. Někteří lheničtí zastupitelé vyslyšeli hlasy obyvatelů městečka a s umístěním souhlasí. Na náměstí ve Lhenicích se tak co nejdříve mohly objevit opět sochy obě. Jak sv. Vojtěch před budovou staré radnice, tak i replika Karla IV. na kašně před kostelem sv. Jakuba. „Slavnostní odhalení soch by bylo ideální o jarmarku na sv. Jiljí,“ myslí si Jan Veselý. Ten ve Lhenicích bývá v září. „Stihnout by to šlo,“ uzavírá.