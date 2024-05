Socha Karla IV. na lhenické kašně je oficiálně odhalena. Ačkoliv jen symbolicky, protože Lheničáky oblíbený Karel IV. už na kašně sedí od začátku května.

Odhalení sochy Karla IV. ve Lhenicích. | Video: Jan Klein

Trvalo to sice pár let, ale lhenická socha Karla IV. se vrátila zpět na kašnu. Šest let Jan Veselý, Lheničák tělem i duší, bojoval za to, aby se socha po rekonstrukci náměstí vrátila zpátky na kašnu. Volnou kopii vytvořil sochař Tomáš Franta. Originál je možné vidět v budově úřadu městyse Lhenice. Umístění sochy Karla IV. v posledních letech předcházela dlouhá diskuze mezi zastupiteli, dotazníky pro obyvatele, kteří hlasovali, zda vůbec sochu chtějí mít zpátky v centru městečka. Nakonec se vše povedlo a socha byla v sobotu 25. května symbolicky odhalena za účasti Lheničáků, vedení Lhenic, zástupců církve, lhenických spolků i senátora Tomáše Fialy.

Lheničtí mají radost. Karel IV. sedí na kašně

Kašna je vyčištěná, napuštěná vodou, sobotní slavnost se povedla a Karel IV. z výšky pozoruje cvrkot na lhenickém náměstí. Lheničáci si zase mohou sednou na lavičku před kostelem sv. Jakuba a pozorovat "otce české vlasti" a poslouchat šplouchání vody ve lhenické kašně.