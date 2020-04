Letošní Velikonoční svátky byly jiné než jsou Volaráci zvyklí. Od Popeleční středy až do Velikonočního pondělí jako by zastavil čas a tradice těchto svátků byly omezené. Od vyhlášení stavu nouze a s tím související omezení způsobilo, že letos svátky jara byly rouškové a s koledováním a dalšími tradicemi jen doma.

Tak trochu jiné Velikonoce ve Volarech. | Foto: Ladislav Beran

Tradici připomínalo náměstí kde, byly nazdobeny tři lípy velikonočními vajíčky symbolem jarních svátků. Na Zelený čtvrtek kostelní zvony odletěly do Říma. Vyzvánění nahradilo až do Bílé soboty tradiční hrkání řehtaček a podobných zařízení v přesně stanovených časech. Hrkání se přesunulo do zahrad nebo na balkóny. Kostel byl prázdný a bohoslužby se konaly formou videopřenosů. O svátečních dnech vyjeli i milovníci motorek, bohužel se to neobešlo bez následků, v neděli odpoledne totiž jeden z nich havaroval u Blažejovic. Velikonoce ukončilo zatmění oblohy, bouřky a přeháňky.