Milovníci léta, slunění a plavání ve venkovním bazénu mohou už dnes, v pátek 9. června, vyrazit na venkovní koupaliště ve Vimperku. To zahajuje provoz. Prachatičtí otevřou Hulák o týden později, v pátek 16. června hodinu po poledni.

Venkovní koupaliště ve Vimperku zahajuje sezonu 2023 v pátek 9. června. | Foto: město Vimperk

Provoz venkovního bazénu zahajují Vimperští v pátek 9. června. Jeho otevření veřejnosti bude ovlivněno počasím. Vedení vimperských Městských služeb, které areál spravují, upozornilo, že v případě nepříznivého počasí jako déšť, bouřka nebo teplota nižší než osmnáct stupňů, může být důvodem k mimořádnému uzavření areálu bez možnosti vrátit vstupné.

Vstupné na koupaliště ve Vimperku

Celodenní:

- dospělí 90 korun

- děti 4 až 15 let, studenti, senioři nad 65 let, ZTP/P 60 korun

- rodinné, tedy 2 rodiče + 2 děti (4 až 15 let) 240 korun (každé další dítě s rodinou navíc platí 60 korun)

- děti do 1 metru zdarma

Kondiční plavání: 50 korun

Kondiční plavání začíná 1. července a bude každé úterý, čtvrtek, sobota vždy v čase od 7 do 9 hodin. To, zda areál koupaliště otevřen si mohou zájemci o plavání a vimperském koupališti snadno ověřit pohledem na webkameru.

Hulák o týden později

Vstupné na Hulák v sezoně 2023Zdroj: Sportovní zařízení PrachaticePrachatičtí plánují otevřít veřejné koupaliště Hulák o týden později, tedy v pátek 16. června od 13 hodin. I tady platí, že otevřeno bude bude v případě příznivých klimatických podmínek. Během června pak platí otevření na Huláku v týdnu od 13 do 19 hodin a o víkendu od 10 do 20 hodin. Během letních prázdnin bude otevřeno denně od 10 do 20 hodin. Brány Huláku v té době zavře pouze deštivé počasí. Během léta pro krytý bazén v Prachaticích platí odstávka. Informace o tom, zda je areál otevřen, jsou k dispozici na webových stranách města Prachatice.

Letos prachatičtí radní odsouhlasili navýšení ceny vstupného, chtějí alespoň částečně zmírnit provozní ztráty areálu. Navýšení se týká celodenního vstupného. „Celodenní vstupné pro dospělé bude v letošní sezoně bude stát o třicet korun více. O dvacetikorunu si za celý den připlatí děti ve věku od tří do patnácti let, senioři nad 65 let a ZTP," uvedl jednatel Sportovního zařízení Prachatice Martin Kutlák. Novinkou v ceníku vstupného na Hulák v letošní sezoně je tzv. zvýhodněné rodinné vstupné 2 dospělí + 1 dítě. To vyjde na 240 korun.