Rozhledna Libín

Co by to bylo za horu, kdyby na ní nestála rozhledna. A navíc ještě nejvyšší hora šumavského podhůří, tedy Libín. Rozhledna tam stojí už více než sto čtyřicet let. Otevřena byla v září 1883. Původně nesla název po korunním princi Rudolfovi, dnes je to ale prostě jen rozhledna Libín.

Z vrcholu věže je vidět nejen na Prachatice či Helfenburg, ale také na Písek, Mehelník, elektrárnu Temelín, Hlubokou, Boubín, Javorník. Za dobrého počasí jsou vidět i Alpy. Poskytuje výhled do krajiny z výšky 1 096 metrů nad mořem. Na vrchol 27 metrů vysoké libínské rozhledny si člověk musí vyšlápnout 138 schodů. Z parkoviště na Sedýlku je možno se dostat i s malými dětmi v kočárkách. Stánek s občerstvením je otevřen pouze v letní sezóně, tedy hlavně v červenci a srpnu. V příští sezoně bude v provozu horská chata Libín pod rozhlednou. Tu totiž v současné době město Prachatice kompletně rekonstruuje.

Klostermannova rozhledna na Javorníce u Vacova

close info Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková zoom_in Klostermannova rozhledna na Javorníce u Vacova. Téměř ve stejné nadmořské výšce jako rozhledna na Libíně stojí Klostermanova rozhledna na Javorníce. Přesně to je 1066 metrů nad mořem. A protože je na Šumavě, dostala jméno po šumavském spisovateli Karlu Klostermannovi. Ten měl totiž tehdy ještě hluboké lesy na Javorníce rád. Rozhledna tam stojí od roku 1938, měří 39,6 metrů a na její vrchol vede 197 schodů. Šumavskoku rozhlednu ale potkal osud jako málokterou, okolí stromy jí totiž přerostly. A tak musela projít nákladnou opravou a navýšením, aby zase bylo vidět do krásné šumavské přírody. Prodloužená rozhledna se lidem otevřela 5. července 2023. K rozhledně se dostanete z obce Vacov (modrá značka) a Javorník (žlutá značka). Vstupné se platí na místě, obec Vacov tam nedávno nechala naistalovat turniket.

Rozhledna U Jakuba

Rozhlednu U Jakuba najdete v srdci České Kanady, a to poblíž obce Valtínov (na trase mezi Jindřichovým Hradcem a Dačicemi) na vrcholu zvaném Havlova hora ve nadmořské výšce 680 metrů nad mořem. Unikátní stavba z lepených modřínových profilů, která připomíná tužku, láká k výšlapu 180 schodů. Její celková výška je 40,7 metru.

U paty rozhledny naleznete veškeré zázemí včetně možnosti občerstvení a mnoha aktivit pro děti. Nedaleko se také nachází nejznámější českokanadský balvan s jadrným jménem Ďáblova prdel. Více informací o rozhledně najdete na www.ceskakanadazvysky.cz.

Rozhledna na Kraví hoře

Rozhlednu Kraví hora, která se nachází v nadmořské výšce 953 metrů, najdete v Novohradských horách, kousek od hranice s Rakouskem. Stejnojmenný vrch se vypíná nad lokalitami Dobrá Voda a Hojná Voda, které jsou součástí obce Horní Stropnice.

Věž na vrchu Kraví hory v Hojné Vodě poblíž Nových Hradů dnes slouží jako vysílač i jako rozhledna. Výstupem po ocelovém schodišti na vyhlídkovou plošinu ve výšce 32 metrů se vám naskytne výhled na okolní na Novohradské hory na české i rakouské straně. Spatříte Slepičí hory, Kleť v Blanenském lese, Šumavu a za dobré viditelnosti Alpy. Pozornosti neujde ani Třeboňská a Budějovická pánev. Rozhledna Kraví hora je historicky nejstarší rozhlednou v Novohradských horách.

Haniperk

infozoom_inVýhled z Haniperku.Nedaleko Bavorova, na Svobodné hoře, které se říká též Haniperk, stojí 24,5 metrů vysoká rozhledna. Návštěvníkům byla zpřístupněna v roce 2019 a pokud na ní vystoupáte za příznivého počasí, nabídne vám z výšky 21 m krásný rozhled na Šumavu, ale třeba také Temelín.

Celodřevěná rozhledna je přístupná celoročně, vstupné se tu neplatí.

K rozhledně můžete dojít z Bavorova, ale přijít se dá i od Vodňanských Svobodných Hor, obě trasy vedou po žluté.

Rozhledna Svákov u Soběslavi

Z centra Soběslavi podél řeky Lužnice se po žluté tuistické stezce dostanete ke kempu, kde začíná cesta k rozhledně Svákov.

Lemovaná je křížovou cestou se čtrnácti zastaveními vytesanými do kamenů. Motivem je cesta Ježíše od soudu až k jeho ukřižování jsou vytesány do kamenů. Na konci křížové cesty se nachází kaple Panny Marie Bolestné z 19. století. Je zde i studánka, kterou stráží strašidlo Doudlo z pohádek Miroslava Krajči.

Odtud po žluté doprava a za chvilku dorazíte k pozůstatkům pravěkého hradiště Svákov. A náseduje 13,5 metru vysoká rozhledna.

Rozhledna Jarník v Píseckých horách

close info Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová zoom_in Rozhledna Jarník. Nonstop otevřená rozhledna Jarník nad Pískem láká turisty na krásné výhledy do okolí v jakémkoliv ročním období. Rozhledna v Píseckých horách, která slouží jako vysílač, nabízí úchvatné pohledy do okolní krajiny. Po železném točitém schodišti se dostanete na plošinu ve výšce 35 metrů, odkud uvidíte Písek a okolí. Za ideálních podmínek dohlédnete až na Šumavu nebo Příbramsko.