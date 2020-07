Pec přišel mistr pekařský nažhavit a připravit již v půl páté ráno, aby byla připravena na pečení laskomin. Fronta na ně byla dlouhá a dostalo se na všechny. Dopolední částí doprovázeli v rytmu lidovém populární Kůrovci z Kašperských Hor.

V průběhu dne se dostalo i na nejmenší, a to ve dvou pohádkách, dopoledne to byla pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký a Kocour v botách odpoledne. Mezi oběma pohádkami byla ještě tvořivá dílna, kterou připravili volarské knihovnice Laďka a Marcela.

Odpoledne patřilo cechu modrých uniforem, zvuku kolejí, mašinek. Stifterův pošumavský železniční spolek Vimperk přivezl do Volar zajímavou módní přehlídku uniforem. Pánové předváděli stejnokroje, kterým stále vévodí modrá barva od roku 1918 po současnost a nechyběl ani dámský doprovod. Dámy v prvorepublikovém oblečení nadchly a ukázaly, krásné klobouky a zajímavé doplňky tehdejší módy. Byl to průlet časem, který moderoval Roman Hajník, ten v úvodu přehlídky použil dva popisy uniforem zaměstnanců drah od Bohumila Hrabala z knihy Ostře sledované vlaky a ukázal, proč zaměstnanci drah tu svou uniformu tolik milují. Byla to cesta od ČD, ČSD, opět ČD a k současnému soukromému dopravci GW Train a nechyběla ani ochranná uniforma vzor 2020 pro boj s Covidem 19.

Po módní přehlídce se křtil volarský kalendář pro rok 2021. Pánové Pavel Kosmata, známý železniční historik, starosta města Vít Pavlík, farář volarské Římskokatolické církve Karel Falář a místostarostka Jana Bártová pokřtili kalendář Volarskou čistou vodou a popřáli kalendáři, aby se dobře prodával, aby se lidem líbil a sběratelům starých fotografií udělal radost. Jaroslav Pulkrábek, ředitel KIC Volary, na závěr dodal, že kalendář je možno zakoupit v muzeu a v informačním středisku města na náměstí.

Nechyběla ani projekce fotografií pod názvem Najtál a Pavel Kosmata pod střechou muzea ukázal obrázky z Nového Údolí, tedy místa kudy procházela železnice z Volar až do bavorského Pasova. Navíc letos to je 110 let, co na tuto trať vyjel první vlak.

Ladislav Beran