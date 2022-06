Galerie Dolní brána už za dva týdny nabídne výstavu ženských aktů herce Hynka Čermáka s názvem U PŘE-RODU. Autor fotografií a herec se zúčastní vernisáže, která je naplánovaná a čtvrtek 16. června. Výstava bude k vidění až do poloviny září.

Neklamným znakem léta v Prachaticích je také otevření vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba. „Ta bude otevřena během června pouze o víkendech a komentované prohlídky se budou konat v přesně stanovených časech,“ vysvětlila Věra Houšková s tím, že na prohlídku mohou jít skupinky o maximálním počtu patnácti lidí. Do věže bude možné vyjít vždy v celou hodinu od 9 do 16 hodin s výjimkou pravého poledne. „Během letních prázdnin pak bude otevřeno i ve všední dny,“ doplnila ředitelka KIS Prachatice.

Děti z Prachatic poznávaly Slovensko a jeho tradice

Milovníci historie a města letos rozhodně nepřijdou o večerní komentované prohlídky historického centra Prachatic. Ty na letní měsíce připravuje odbor kultury pod taktovkou Martiny Klinecké.

Zkrátka v Prachaticích nepřijdou ani milovníci saunování. Šéf prachatického Sportovního zařízení Karel Dvořák ujistil, že i v době letního uzavření krytého plaveckého bazénu bude otevřena panoramatická sauna, a to vždy ve středu a ve čtvrtek v době od 14 do 19.30 hodin. „Navíc od 14. do 18. června chystáme oblíbený saunovací maraton,“ doplnil nabídku.