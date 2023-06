Tradičně v červnu zahajují Prachatičtí turistickou sezonu otevřením vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba. Zatím je možné se podívat na město z výšky jen o víkendech. Teprve o letních prázdninách bude vyhlídka otevřena každý den.

Na vyhlídku do věže kostela sv. Jakuba v Prachaticích je třeba vyšlápnout sto padesát dva schodů. Pohled z výšky je ale úchvatný. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Do věže prachatického kostela se turisté mohou podívat s průvodci, kteří pro ně mají komentované prohlídky. Ředitelka Kulturních a informačních služeb města Věra Houšková upřesnila, že na komentované prohlídky jsou o víkendu přesně stanovené časy. Průvodci jsou připraveni vzít turisty do věže sedmkrát za den, a to v časech od 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Kromě toho, že návštěvník má z třiapadesát metrů vysoké věže kostela město „jako na dlani“ se tak dozví více z historie kostela i zvonů, které při výšlapu do věže potká. Při výstupu do věže kostela sv. Jakuba musí člověk zdolat sto padesát dva schodů. První část do krovu kostela je po schodech kamenných, pak ale následuje už jen dřevěné schodiště a průlez je místy dost úzký. Ti, kdo by chtěli vidět, co je je čeká, mohou prohlídku absolvovat i virtuálně.

Vstupné do věže kostela rodinný rozpočet rozhodně nezruinuje. Dospělí zaplatí 30 korun, děti do 15 let a senioři 65 plus o desetikorunu méně. "Prohlídky se může zúčastnit najednou maximálně patnáct osob. Sraz zájemců o komentovanou prohlídku je v našem infocentru," upřesnila Věra Houšková.