Letní tábory organizované Domem dětí a mládeže v Prachaticích podle slov Jiřího Macharta, ředitele DDM, budou. Zrušeny jsou pouhé dva. „Jeden z nich byl plánovaný ve velkém zařízení, kde by nebyla jen naše skupina,“ zdůvodnil zrušení jednoho letního tábora ředitel DDM. Druhý pak zrušily jeho účastnice, což měly být maminky s malými dětmi. „Ty nechtěly riskovat, a rozhodly se, že pobyt klidně o rok odloží,“ upřesnil.

Pedagogové z DDM se v době nouzového stavu připravovali na různé varianty léta 2020. S rozvolňováním opatření pak vybrali tu nejvhodnější, a tu postupně dopracovávají, aby letní tábory mohly začít už první týden v červenci. Chybět na Prachaticku nebudou ani tolik oblíbené příměstské tábory. Původní výlety naplánované na hrady a zámky nahradili výlety do přírody, aby snížili setkání dětí z Prachaticka s těmi odjinud. S hygienickými pravidly už pedagogové i děti mají zkušenost od poloviny května, kdy děti zase mohly začít chodit do kroužků. „Musím říct, že rodiče i děti jsou uvědomělí a dodržují vše, co jsme měli nařízeno. O to snáz lze zvládnout tábory,“ chválí Jiří Machart.

Tábory DDM:



- DDM v Prachatice na všech svých pracovištích organizuje na čtyři desítky letních táborů. Jeho stabilní základnou je Lipno.

- Letos vinou šíření covid-19 dva z nich zrušil.

- Tábory začnou hned první týden v červenci.