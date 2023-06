Turistická sezona se pomalu rozjíždí, zapojí se do ní také Prachatické muzeum, které připravilo hned několik zajímavých akcí. První z nich je už příští týden.

Nabídka Prachatického muzea na nejbližší dny. | Foto: Prachatické muzeum

V úterý 20. června v 18 hodin Prachatické muzeum zahájí výstavu Móda s honzíkem. Nahradí veleúspěšnou výstavu Secesní móda. Móda s honzíkem hledí ještě více do minulosti. „Připomene svět Divokého západu, Sherlocka Holmese nebo Julese Vernea. Anebo současné reminiscence ve stylu gothic a steampunk. Jste zvědaví, jaká doopravdy byla tato móda v jihočeských městech, přijďte k nám do Prachatického muzea,“ pozvala Lenka Kunová, která je v Prachatickém muzeu výtvarnicí expozic i muzejním pedagogem. Podle ní jde o unikátní výstavu autentického historického textilu, která předvede na jednom místě to nejlepší z depozitářů šestnácti jihočeských muzeí. Jedinečný projekt zpracovává veškeré dostupné doklady této módy také v katalogu. A perlička na závěr. O hudební doprovod se totiž postará Jaroslav Svěcený. „Na vernisáži zahraje skladby z 19. století,“ láká do muzea Lenka Kunová. Na výstavě Móda s honzíkem budou navíc k vidění také úžasné šperky z 19. století. „Proto jsme se rozhodli, že na polovinu července uspořádáme výtvarnou dílnu a s pomocí polymerové hmoty si takové kouzelné šperky vyrobíme,“ doplnila.

Fimo šperky: šperkařská dílna na výrobu šperků z 19. století, 15. července od 15.30 do17 hodin. Dílna je určena pro dospělé a děti od 12 let. Cena dílny je 70 korun.

O týden později, 27. června, hodlají v Prachatickém muzeu připomenout tradice svatojánských ohňů a pletení věnečků ze svatojánského kvítí. „Protože ale luční kvítí vadne, připravili jsme raději linorytová tiskátka s motivy jarních bylinek a květinek, které si každý návštěvník může natisknout na tričko,“ doplnila muzejní výtvarnice. Půjde o tvořivou dílnu s názvem Pletla v kytku rozmarýnku, cena pro dospělé je 100, pro děti 60, a ti, kdo přijdou s vlastním tričkem zaplatí jen 30 korun.

Léto v Prachaticích začíná pohledem z věže kostela sv. Jakuba

Aby letního tvoření nebylo málo, Prachatické muzeum chystá ještě dílnu tiskátkovou. I ta bude zhruba v polovině července. „K létu patří vlčí máky, chrpy, voňavé lesní jahůdky a borůvky i barevní motýli… Ale taky chlazené dobré pití. Každý návštěvník si tak může vyrobit originální tričko s letními motivy podle chuti,“ uzavřela Lenka Kunová.

Letní tiskátková dílna aneb Natiskni si tričko: výroba trička s motivem podle vlastního vkusu, 18. července od 15 do 16.30 hodin. Cena: dospělí 100, děti 60, s vlastním tričkem 30 korun