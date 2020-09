Eva Marečková z útvaru obchodu, marketingu a komunikace JD léto považuje za náročné ale nezapomenutelné. JD vystoupilo na sedmi lokacích v plenéru, a to na zámcích Blatná, Ohrada, Červená Lhota, Nové Hrady, v českobudějovické Biskupské zahradě a na radničním nádvoří a nakonec v Chřešťovicích u kostela sv. Jana.

Tam diváky čekal operní titul Prodaná nevěsta v režii nového šéfa opery Tomáše Ondřeje Pilaře. Akci si pochvaloval za divadlo František Řihout: „Bylo to jak za dávných časů. Hasiči vařili dětem, zázemí bylo na místním hřbitově, zkrátka velká bojovka a dobrodružství,“ hodnotí. Účinkoval zde Dětský pěvecký soubor Jitřenka. Podle vedoucí souboru Elviry Gadžijevy vypravili celý autobus, tedy přes 40 dětí mezi 11 a 18 lety. „Bylo to nádherné a s kolektivem, který děti už znají,“ vysvětluje Elvira Gadžijeva. Jitřenka totiž měla letos zpívat na otáčku ve hrách Turandot a Příhody lišky Bystroušky, vynahradili si to takto. „Zkoušení to bylo náročné,“ uznává sbormistryně. První schůzka s dětmi byla totiž jen 12 dní předem. Předepsaný dětský sbor v Prodané nevěstě není, přesto režisér prý pro děti úkoly vymyslel. „Zpívali jsme úvodní sbor, závěr a potom třeba lidové scény, scénu s cirkusem a děti i hrály beze zpěvu,“ líčí sbormistryně.

Za padesát dní v srpnu a září se uskutečnilo 25 představení, pouze jeden večer byl zrušený pro déšť. Z celkové kapacity 4 014 míst se podařilo obsadit téměř 70 procent. Právě Prodaná nevěsta v Chřešťovicích dosáhla stoprocentní návštěvnosti. Celkové tržby za projekt Léto s Jihočeským divadlem dosáhly 602 625 Kč.

S návštěvností je spokojen ředitel JD Lukáš Průdek. „Celé léto jsme začali připravovat až v polovině dubna po tom, kdy bylo rozhodnuto o opravě otáčivého hlediště. Na to, jak jsme to začali připravovat pozdě, jak málo času bylo na propagaci, měli jsme slušnou návštěvnost,“ myslí si a hodnotí: „Bojovali jsme nakonec s tím, aby lidi dobře viděli a slyšeli, přišlo jich dost.“

Uplynulé léto považuje za příležitost do budoucna. „Odehráli jsme několik přestavení pro nás na nových místech, kde jsme se vždycky setkali s laskavým přijetím a s úctou a velkým pochopením pro Jihočeské divadlo jako instituci se staletou historií,“ vzpomíná Lukáš Průdek a věří, že na některých místech se nepředstavilo divadlo naposledy. „Vymýšlíme to, jakým způsobem, i kdybychom hráli na otáčivém hledišti, bychom se mohli objevit jinde v jižních Čechách,“ prozrazuje ředitel divadla.