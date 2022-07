Letní kino v Prachaticích je téměř hotové, Štěpánčin park zhruba v polovině

Prachatické Letní kino by se mělo otevřít prvním divákům už letos v létě. A vypadá to, že řemeslníci by měli jeho dokončení stihnout.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Letní kino by mělo být dokončeno během letních prázdnin, revitalizace Štěpánčina parku je naplánována až do jara příštího roku. | Foto: Deník/ Redakce