Letní kino, které na Štěpánčin park navazuje, by mělo být podle plánu hotové v červnu. Na poslední červnový víkend tam prachatická radnice plánuje pivovarskou zahradu s dechovkou při Slavnostech Zlaté stezky. V úterý 12. dubna v letním kině řemeslníci pracovali na uložení sedaček v hledišti, zateplovali střechu hlavní budovy. Hotová jsou parkovací místa a černé železné sloupy, které jasně říkají, že jde o prostor k promítání, ční do výšky tak, že si jich z Hradební nebo z ulice SNP nelze nevšimnout. Letní kino by mělo být podle smlouvy kompletně hotové do konce května. Vedení města ale předpokládá, že vinou zpožděných dodávek materiálu se doba dokončení o může o pár týdnů zdržet.

Prachatičtí radní zároveň vyhlásili záměr na pronájem Letního kina Prachatice. Cena je podle starosty Martina Malého vyčíslena tak, že je v ní zohledněna částka odpisů podle zákona a zisk. Letní kino v současné chvíli město Prachatice nabízí za roční nájem 600 tisíc korun. "Nájemce by měl v areálu provozovat letní kino, vlastní kulturní akce a občerstvení s ohledem na vyhlášku o nočním klidu a hluku a zároveň prostor poskytnout pro městské akce zdarma," vysvětlil prachatický starosta. Doplnil, že najít nájemce za takových podmínek bude těžké a počítá s tím, že záměr na pronájem bude město vyhlašovat opakovaně.