Na co se můžete těšit letos? Kristýna Novotná, která má na starosti dramaturgii letního kina, nastiňuje: „Jako loňský rok i tentokrát bychom chtěli prostor otevírat pro kulturní akce, nejenom filmové, ale i pro koncerty a divadla.“ Na hudební vystoupení mohou přijít různé ročníky, zazpívá zde kapela Chinaski, Tomáš Klus, Pokáč nebo Babouci aj. Návštěvníci si užijí i divadlo pod širým nebem s představeními Sedm žen na krku a Na správné adrese ochotníků českobudějovického DS J. K. Tyl.

Program na příští dva týdny:

Pátek 4. 6. 21.30 h Návrat do budoucnosti

Sobota 5. 6. 21.30 h Vesničko má středisková (volba diváků)

Úterý 8. 6. Pýcha a předsudek (romantický večer)

Čtvrtek 10. 6. 21.30 h Big Lebowski

Pátek 11. 6. 21.30 h Já, padouch

Sobota 12. 6. 21.30 h Líbáš jako bůh

I tentokrát si provozovatelé přichystali několik filmových večerů, jedním z nich bude americký s americkou hudbou, občerstvením, výzdobou a filmovým hitem Top Gun, který uvidíte v pátek 25. června. Týmu se podařilo sehnat francouzský snímek Četník ze Saint Tropaz, s nímž si diváci užijí francouzký večer, dají si k němu francouzské víno a poslechnou živou francouzskou hudbu. Do volby filmů se opět smí zapojit diváci, kteří již přes facebook zvolili snímek Vesničko má středisková, který uvidí už v sobotu 5. června. Volit budou ještě muzikálový večer a vyberou i jednu „tarantinovku“.

Oproti loňsku provozovatelé mysleli letos i na dětské diváky, které čeká v pátek 11. června animák Já padouch, následovat bude ještě další dětský snímek a dokonce i divadelní představení.

„Pokud je v Budějcích nějaký nadšenec, který má kapelu a rád by zpíval, prostor je mu otevřený, aby si zahrál před publikem,“ vyzývá případné zájemce Kristýna Novotná.

Tým prostor vyšperkoval, zasel trávu, natřel sloupy, zušlechtil zázemí pro kapely a vylepšil část směrem k řece, kde vznikla s pomocí Majálesu streetartová díla s filmovou tematikou, dále přibyly bylinkové záhonky, pískoviště pro děti, odpočinková část s houpacími sítěmi a paletovou pohovkou nebo grillbar. „Předzahrádku otevřeme od sedmi, kde si můžete dát plnohodnotnou večeři, koktejl, můžete nechat děti na pískovišti nebo na houpačce a přejít k filmu,“ vysvětluje Kristýna Novotná. Nápoje si zakoupíte tentokrát do vratného kelímku oproti záloze 50 Kč. Novinkou je také vytvoření místa pro vozíčkáře.

V předprodeji objednáte kromě vstupenek i piknikový „koš“, s nímž se lze usadit do nulté řady na lehátko a zažít třeba ideální rande. Mluvčí letního kina Milan Pleva k nulté řadě říká: „Nedá se zarezervovat, kdo dřív přijde, ten dřív sedí.“ Vstupenky lze pořídit v předprodeji přes kinohajecek.cz, stojí 50 Kč. To je podle Milana Plevy důvod, proč v letním kině navštívíte starší hity a kultovní filmy, ale ne novinky. „Distributor nám je neposkytne, protože chce chránit soutěž,“ vysvětluje. Za padesátikorunu, která je jako vstupné podmínka města, totiž v Českých Budějovicích žádné kino novinky nepromítá. Hity zaujaly ještě před zahájením sezony. „Je fantastické, že diváci neví, za jakých podmínek mohou letos přijít, přesto máme už na první dny přes sto prodaných vstupenek,“ má radost Milan Pleva za zájmu Budějčáků.

Nejúspěšnější byl loni tematický vinný večer s filmem 3Bobule, kdy bylo 2x vyprodáno. Loni protočilo 20 tisíc návštěnvíků přesně polovina na filmové projekce, zbytek na kocerty, divadla. Návštěvníky zaujaly starší pecky.Tým vyhrál výběrové řízení na letní kino Háječek loni a bude letňák provozovat do roku 2022.

Českobudějovický tým je iniciátorem výzvy, pod níž se podepsalo deset letních kin. Výzvu směřovali Vládě České republiky. Jejím prostřednictvím bojují proti přísným a nesmyslným opatřením. „Rozvolňuje se ve všech oblastech kromě kultury,“ vysvětlují svůj počin a ptají se: „Proč by kultura v letním kině měla mít přísnější restrikce, než je na zahrádkách, diskotékách v obchodních centrech?“ Konkrétně nesouhlasí s tím, že na tribuně, kde se dají dodržovat dobře rozestupy, nesmí diváci konzumovat jídlo a pití, ale v ostatních částech letního kina ano. Druhým bodem je povinnost kontrolovat příchozím testování či očkování. „Popravdě nevíme, zda na to vůbec máme právo. Ale především se diváci rozhodují, zdali půjdou večer do letňáku, podle toho, jaké je počasí. Těžko pak během odpoledne zaskočí do laboratoře na antigenní test,“ myslí si a doufají, že se ještě pravidla změní.

Milan Pleva však ujišťuje: „V letním kině je to bezpečné.“ Venkovní areál letního kina o ploše 3,5 tisíce m2 běžně navštíví 200 – 300 diváků a rozestupy lze lehce dodržet. „Zainvestovali jsem a na toalety jsme naistalovali bezdotyková mýdla, jsou tu ubrousky, dezinfekce, je tu zcela bezpečný prostor,“ ubezpečuje Milan Pleva.