Snad se podaří stavbu dokončit do konce června. „V současné situaci na trhu s materiálem za to budeme opravdu rádi. Mnohdy firma musí na dodávky čekat i měsíce,“ doplnil, že se stavitel musí podřídit tomu, kdy se podaří sehnat materiál. V současné chvíli v letním kině pracují nejen stavbaři. Před plotem kina jsou už patrná nová parkovací místa, které jsou od silnice oddělené dlažbou.

Letní kino by mohlo být poprvé otevřené na Slavnosti zlaté stezky. „Pro pivovarskou zahradu nebude možné využít Štěpánčin park. Proto bychom chtěli využít Letní kino, které by při té příležitosti bylo oficiálně otevřeli,“ přeje si prachatický starosta. Výčep i koncerty dechových kapel by chtěli Prachatičtí postavit právě v areálu Letního kina. Plánovat k zahájení provozu Letního kina koncert vedení města zatím nechce. „Když neznáme přesný termín dokončení, nemůžeme nasmlouvat kapelu,“ vysvětlil Martin Malý.

Přesný datum dokončení stavby bude podle slov starosty jistý zhruba v polovině května. Teprve potom padne rozhodnutí o případném prázdninovém programu v novém Letním kině.