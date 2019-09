Sedmdesát dva milionů korun, to je částka, kterou by letos měly schválit České Budějovice jako provozní dotaci za město pro akciovou společnost spravující areál letiště u Plané. Stejnou částku má do provozu vložit Jihočeský kraj.

Pondělní jednání budějovického zastupitelstva přineslo na toto téma bouřlivou výměnu názorů, při které nechyběla ohlédnutí do různě dávné minulosti. Mimo jiné se debatovalo o tom, kdo stál u zásadních rozhodnutí o dotacích v čele města. Podle primátora Jiřího Svobody (ANO) bude navíc vzdušný přístav i v dalších letech potřebovat peníze z městské a krajské pokladny.

Lídr ODS Martin Kuba upozornil, že jestli město pošle letišti i jen 50 milionů, už peníze neuvidí a ani se o ně nenavýší hodnota akciové společnosti. Město totiž zároveň jedná s krajem, že by odkoupil od Budějovic jejich podíl v akciovce.

Tomáš Bouzek (TOP 09) připomněl, že už několikrát v minulosti varoval, že dotace pro letiště nejsou smysluplné. A vzápětí dodal, že ale většina v zastupitelstvu byla vždy pro dotaci.

Budějovice zatím vložily na dotacích do letiště 186 milionů korun, kraj investoval do rozvoje areálu téměř 1,5 miliardy.

Areál u Plané, který provozuje akciová společnost Jihočeské letiště České Budějovice, převzal v minulých letech od armády postupně Jihočeský kraj. Při rozsáhlé modernizaci vznikla jako poslední nová odbavovací hala. České Budějovice a Jihočeský kraj drží po 50 % v akciové společnosti, která provozuje letiště u Plané, ale nemovitosti patří skoro výhradně kraji.

Zhruba do konce roku by mohlo být jasnější, jaká budoucnost čeká letiště v Plané u Českých Budějovic. Firma najatá krajem nyní připravuje dokument, který má naznačit možnosti budoucího rozvoje.

Podle primátora Jiřího Svobody (ANO) by měl dokument obsahovat i seznam možných strategických partnerů. Za prvé by to měli být stávající provozovatelé podobných letišť, za druhé případní přímí investoři nebo investiční fondy. „V říjnu se chystá oslovení možných partnerů,“ zmínil v pondělí při jednání budějovického zastupitelstva Jiří Svoboda.

Budoucnost letiště je pro město důležitá mimo jiné proto, že kraj chce odkoupit podíl Budějovic v akciovce, která letiště spravuje. Radnice by se tak zbavila povinnosti dotovat každý rok značnou částkou provoz vzdušného přístavu. Ale případný zájem strategického partnera o areál by mohl ovlivnit cenu prodávaného akciového podílu.

ZÁJEMCI EXISTUJÍ

Podle zastupitele a poslance za KSČM Vojtěcha Filipa už například projevila zájem o strategické partnerství soukromá letecká společnost. Ta by využila toho, že České Budějovice jsou v těsné blízkosti Českého Krumlova, celosvětově známé památkové rezervace. Zastupitel tím naznačil, že areál u Plané budoucnost má.

Komunisté jako klub nevylučují prodej letištních akcií, ale jsou pro, aby se při delším vyjednávání ještě příspěvek na příští rok pro vzdušný přístav schválil.

Pro některé zastupitele je ale pokračování dotační podpory pro letiště nepřijatelné. Hlavně pro pirátský klub.

Poměrně radikální názor formuloval v debatě jeho člen Jan Piskač. „Před veřejností si hrajeme na to, že tady občanům budujeme letiště,“ uvedl na adresu minulých vedení města Jan Piskač a zdůraznil, že dodnes nemá město konkrétnější představu, co tam bude za provoz. A následně Jan Piskač odmítl dát na provoz letiště příští rok další desítky milionů korun. Letos Budějovice poslaly dotaci zhruba 25 milionů, příští rok by to mělo být přes 70 milionů.

MEMORANDUM

Město a kraj zatím spolupracují při rozvoji areálu u Plané na základě memoranda starého už řadu let.

Podle zastupitele Martina Kubíčka (ANO) však město potřebuje lepší dokument o budoucí spolupráci s krajem, aby mohlo ovlivnit budoucí chod areálu. Zastupitel upozornil, že tam může být cokoliv, včetně nákladního provozu 24 hodin. „Kdybych chtěl letiště skutečně oživit, asi bych do ničeho jiného nešel,“ upozornil Roman Kubíček.

A je otázkou, jestli by to okolí nepřineslo neúnosné zatížení. Právě účast v akciové společnosti, která letiště spravuje, je podle některých zastupitelů důvodem, proč by město mělo ještě příští rok dotaci dát.

Zástupci města mají se zástupci kraje naplánované další jednání o budoucnosti letiště 25. září.