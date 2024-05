Už v sobotu 25. května 2024 zahájí druhou sezónu pravidelných turistických letů na Letišti České Budějovice. Pro pohodlí turistů jsou připraveny i nové bufety a obchody.

Letiště České Budějovice. Modernizovaný areál, který původně patřil armádě. | Video: Edwin Otta

Lety každý den, někdy až tři, vylepšené zázemí a početnější jízdy autobusové linky mezi Letištěm České Budějovice, které se nachází u Plané a centrem města. Taková bude letos sezóna turistických letů na Letišti České Budějovice a poprvé se prodlouží i do zimy, kdy se má létat do Egypta.

K novinkám patří i vylepšené zázemí. Menší obchodní plochu na letišti po výběrovém řízení získala do pronájmu COOP Jednota Kaplice. Sortiment bude pestrý. Balené potraviny, které si budou moci vzít cestující s sebou na palubu letadla, drogerii, léky, tiskoviny, drobnou elektroniku a další cestovatelské nezbytnosti. Obchůdek se nachází ve veřejné části terminálu, hned vedle odbavovacích přepážek check-in.

Káva, nanuky i saláty

Druhým provozovatelem zázemí, který uspěl ve výběru gastronomickou část, je Karel Válek, majitel street food stánku Donut s Tebou z českobudějovického Senovážného náměstí. V terminálu letiště bude zajišťovat chod gastro provozoven, které budou podle webu letiště dbát na čerstvost a navození příjemné letní dovolenkové atmosféry. I ve veřejné části letiště bude možnost dát si kávu, koláče, nanuky, nealkoholické i alkoholické nápoje nebo drobné bistro chuťovky. Dosud byl k dispozici ve veřejné části jen automat.

Druhý gastroprovoz se nachází už za bezpečnostní kontrolou, tedy jen pro cestující. Tam bude nabídka rozšířena o plněné bagely, tortilly, croissanty, sendviče, grilované chleby a fresh letní saláty. Na přání bude možnost některé z těchto specialit i tepelně upravit, zabalit a vzít si na palubu letadla.

Autobusy podle speciálního jízdního řádu

Od 25. května začnou na letiště jezdit také autobusy linky 40 Dopravního podniku města České Budějovice. Jejich jízdní řád se ale bude každý den lišit v závislosti na tom, kdy se čekají přílety nebo odlety letadel. Cestující by si tedy měli předem zjistit přesný čas odjezdu nejlépe na webových stránkách dopravního podniku nebo na vývěskách zastávek. Spoj bude mít zastávky na letišti a u nádraží, mezizastávka u Metropolu bude sloužit jen výstupu (při jízdě spoje z letiště) nebo nástupu (při jízdě spoje na letiště). Jízdné se hradí podle tarifu MHD.

Hlavní změnou je ovšem rozšíření provozu. Obvykle budou v sezóně odbavovány dva lety denně. Někdy i tři. Podle Šárky Glaserové, tiskové mluvčí společnosti Jihočeské letiště, která areál u Plané provozuje, se bude létat už se čtyřmi dopravci. Vloni byl pravidelný turistický provoz zahájen v srpnu pro Čedok jen se společností Smartwings.

Víc dopravců i cestovek

Letos budou dopravci následující: Smartwings, Corendon, Freebird a Fly Lili. „První let letní sezóny 2024 se od nás uskuteční v sobotu 25. května, a to do turecké Antalye,“ uvedla k premiéře tohoto roku Šárka Glaserová.

Cílové destinace v sezóně 2024 jsou nově Mallorca, Bulharsko a Tunisko, zůstávají Řecko a Turecko. Vedle Čedoku budou z Budějovic turisté létat i s Exim Tours ze skupiny Der Touristik Eastern Europe.

Třetí destinací, kam zamířila v roce 2023 turistická linka z Českých Budějovic, byl Heraklion na řecké Krétě. Letiště před startem.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Sezóna turistických letů potrvá tradičně do poloviny října, Letiště České Budějovice ale v tomto roce přejde na celoroční provoz. V následujících obdobích bude odbavovat lety tzv. velké letecké obchodní dopravy a v zimě se bude létat turisticky do Egypta. Odbavit se má přes 70 000 cestujících.