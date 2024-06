Už 26 let uplynulo od srážky dvou stíhaček nad Českými Budějovicemi. V sobotu 8. června si Jihočeši připomínají 26. výročí letecké nehody. Ve vzduchu nad krajskou metropolí se srazily dva nadzvukové letouny MiG-21. Jeden dopadl mezi paneláky na sídlišti Vltava, další skončil u nedaleké vilové čtvrti. Vypuklo doslova peklo.

V roce 1998 se na sídlištem Vltava v Č. Budějovicích srazily dvě stíhačky. V Otavské ulici hořela auta na parkovišti a panelový dům, vchody 2 a 4. | Foto: se souhlasem ZZS JčK

Hořící trosky vojenské stíhačky, plameny šlehající z panelového domu, hustý kouř, houkání sanitek a vyděšené tváře. Scény připomínající válečný film. Bohužel, to byla před šestadvaceti lety realita.

Co se stalo 8. června 1998?

Na vojenské letiště v Plané u Českých Budějovic se vracela dvě vojenská stíhací letadla typu MIG-21 z víkendového leteckého dne v Pardubicích. Při leteckém manévru, který piloti prováděli ve vzdušném prostoru v blízkosti městské zástavby, se oba stroje srazily. Po srážce letadel se jejich piloti úspěšně katapultovali a neovládané stroje se zřítily k zemi. Jedna stíhačka dopadla na silnici v těsné blízkosti konečné zastávky městské hromadné dopravy na českobudějovickém sídlišti Vltava. Ještě před dopadem stroj strhl trolej a po dopadu vybuchl. Trosky byly rozmetané daleko. Některé kusy zasáhly i panelový dům. Rozstříknuté hořící palivo z letadla okamžitě zapálilo několik bytových jednotek panelového domu a velké množství osobních automobilů, které byly zaparkovány před domem. Druhá stíhačka dopadla na zahradu u rozestavěného rodinného domku v místní části Budějovic v Českém Vrbném.

Více o leteckých nahodách

na jihu Čech ZDE.

Celé sídliště se změnilo v hořící peklo. Hasiči museli evakuovat obyvatele vyšších pater požárem zasaženého panelového domu.

Letadla spadla 8. června 1998.Zdroj: ČTK

Jak lidé po patnácti letech na událost vzpomínali:

Jako kdyby to bylo dnes, si vybavoval událost také Martin Volný, který bydlel v Krčínově ulici v sedmém patře a pád letadel sledoval přímo z okna. „Nejdřív jsem slyšel výrazný hukot. Připomínalo mi to dokumentární filmy z války, kde letadla shazovala bomby. Běžel jsem k oknu a viděl jsem letadla hned po srážce, jak se oddělila, a jedno dopadlo na dům v Otavské ulici,“ popsal před lety Deníku s tím, že okamžitě zavolal záchranku, hasiče a vyrazil ven.

„Jako první nás napadlo, že je válka“

„Všechno hořelo, lidi byli v šoku, já docela taky. Člověka jako první napadne, že je válka,“ vyprávěl Martin Volný.

Lidi se snažili v panice dostat do domů pro věci, někteří plakali a nebyli schopni vyjádřit ze sebe slovo. Jiní vyprávěli, jaké měli právě štěstí. „Jeden pán chtěl jít s košem, ale v poslední chvíli si to rozmyslel. Na jejich kontejner pak dopadly trosky letadla,“ vzpomíná Martin Volný, jenž později sbíral podpisy do petice, která požadovala havárii řádně prošetřit, a také svědčil u civilního soudu.

Více se dozvíte zde >>> 8. červen: Výročí srážky dvou stíhaček nad sídlištěm

Zásah záchranných složek v číslech: Při požáru zasahovalo 138 hasičů z 19 sborů s veškerou svou technikou. Na majetku obyvatel sídliště vznikla škoda zhruba 25 milionů korun. Celkem bylo podle informací hasičského záchranného sboru (HZS) v důsledku leteckého neštěstí poškozeno 47 bytových jednotek, z tohoto počtu bylo 11 bytových jednotek zasaženo požárem. Pět bytových jednotek bylo požárem zcela zničeno. Na parkovišti před domem bylo zasaženo 22 osobních automobilů, z toho 17 automobilů bylo zničeno úplně. Naštěstí tenkrát při této děsivé události nikdo nepřišel o život. Zraněno bylo jedenáct lidí – tři katapultovaní piloti, dva příslušníci zasahující jednotky HZS okresu České Budějovice s drobným poraněním, která byla ošetřena na místě, a z šesti dalších zranění bylo jako nejtěžší kvalifikováno zranění 48leté ženy, která utrpěla popáleniny II. a III. stupně a byla hospitalizována v nemocnici v Českých Budějovicích.

Oběma vojenským pilotům uložil nakonec okresní soud téměř dvouleté vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Každý z pilotů musel vojenské správě uhradit 50 tisíc korun.

Pády vrtulníků, letadel i stíhaček. Připomeňte si letecké nehody na jihu Čech